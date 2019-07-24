Пожары в Иркутской области: дым окутал 114 населенных пунктов

В Иркутской области, которая только начинает отходить от сильнейшего паводка сложной продолжает оставаться ситуация и с лесными пожарами. По состоянию на утро, 24 июля в Приангарье действуют 112 (!) очагов. Тайга горит в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на общей площади 458732,5 га.

Неудивительно, что из-за огня, дым окутал села и поселки Иркутской области. По данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся уже 114 населенных пунктов в 7 районах. Из-за пожаров в Катангском, Киренском районах, а также соседнем Красноярском крае все сложнее дышать становится жителям Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Нижнеилимского районов.

- Больно смотреть на то, как от этого дыма задыхаются дети, - жалуются в соцсетях жители Усть-Кута. – Нам же приходится закрывать окна, развешивать в квартире мокрые тряпки, ставить тазики с водой. Спасает только ингалятор.

- За загрязнением атмосферного воздуха в регионе следят 37 стационарных пунктов наблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Заборы проб вредных веществ проводятся 4 раза в сутки. По состоянию на 23 июля, превышение в воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,1 раза было зафиксировано в Киренске.

И еще немного грустной статистики. С этой весны, когда и начался пожароопасный сезон, на территории Иркутской области зарегистрировано уже 883 лесных пожара на площади 709220,2 га. Это на 187 случаев больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А теперь о прогнозе погоды. Судя по всему, рассчитывать на то, что потушить пожары помогут дожди, которые идут в Приангарье, не приходится. Все дело в том, что в горимых районах ситуация не изменится. На севере осадков не ожидается. Кроме того, возможно изменение направления ветра на юго-западный, и это будет способствовать рассеиванию дымовой завесы в этих районах.

Напомним, что с 11 июля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.