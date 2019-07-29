Седация зубов в стоматологии Иркутска для детей и взрослых Кристалл

Анна Морозова - врач анестезиолог-реаниматолог детской стоматологии "Кристалл"

Седация зубов под медикаментозным сном: на что стоит обратить внимание пациентам, чтобы процедура прошла комфортно и безопасно? Гость в студии радио "Комсомольская правда" Анна Морозова - врач анестезиолог-реаниматолог детской стоматологии "Кристалл" расскажет о седации зубов в Иркутске Не пропустите!