Седация зубов в стоматологии Иркутска для детей и взрослых Кристалл
Седация зубов в стоматологии Иркутска для детей и взрослых Кристалл
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Анна Морозова - врач анестезиолог-реаниматолог детской стоматологии "Кристалл"
Седация зубов под медикаментозным сном: на что стоит обратить внимание пациентам, чтобы процедура прошла комфортно и безопасно? Гость в студии радио "Комсомольская правда" Анна Морозова - врач анестезиолог-реаниматолог детской стоматологии "Кристалл" расскажет о седации зубов в Иркутске Не пропустите!
Седация зубов в стоматологии Иркутска для детей и взрослых Кристалл
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