Погода в Иркутске на 4 августа: весь день – дождь

Погода в Иркутске на 4 августа снова дождливая. По прогнозам Гидрометцентра региона, дождь будет идти весь день. Ожидается гроза и сильный порывистый ветер до 14 метров в секунду. Увы, прогулки на свежем воздухе отменяются. При этом в обед в областном центре термометры покажут +24 градуса.

Метеорологи не исключают новых паводков. Дожди разыгрались в основном в южных районах, а вот на севере, где полыхает тайга и сильные ливни просто необходимы осадков меньше.

- В селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, ветер, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Также на юге Иркутской области ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы 12-17 метров в секунду, температура +23,+28 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов, в западных районах при малооблачной погоде до +31.