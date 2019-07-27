Выпивка ваша - настроение наше: сибирякам предлагают услуги «собутыльника по вызову»

Если объявлений с названием «муж на час» и «жена на час», в интернете уже давно пруд пруди, то предоставление такой необычной услуги как «собутыльник на час», в Иркутске большая редкость. Хотя в Москве, Санкт-Петербурге такими предложениями уже давно никого не удивишь.Да, кому специалиста с золотыми руками, который проведет вам любой ремонт или уборку квартиры, а кому - с «пуленепробиваемой» печенью.

Выглядит это так: если вы одиноки, ну или по крайней мере, вамохота выговориться, «залить горе» после неудачного момента в жизни, а не с кем, просто звоните по указанному номеру, договариваетесьи вскоре на вашем пороге появляется он – новый друг, готовый выпить (ну только за ваш счет), поговорить и найти подход даже к самым мрачным и «убитым» жизнью клиентам. Закуску, к слову, также придется покупать самому. Правда, не стоит доверять таким объявлениям, расклеенным на подъездах домов. Скорее всего, попадетесь на чью ту неудачную шутку, как мы. А вот позвонив по объявлению в интернете, автор которого составил креативный текст: «Пью в разных стилях: с пивасом в подъезде или в костюме в ресторане. Составлю компанию в домашних условиях под селедочку и соления. При широком размахе можно попеть в караоке», мы сразу попали по адресу.

- У меня даже список из 10-15 постоянных клиентов уже есть, - трезвым голосом отвечает на том конце провода мужчина, представившийся Алексеем. – Как говорится выпивка ваша – настроение наше. А что, я могу поддержать разговор совершенно на любую тему: футбол, бои без правил, рыбалка, охота, женщины, «за жизнь». Вот только политику не люблю. Конфликтная тема! Что предпочитаю пить? Да все, что пожелает клиент. Ну кроме катанки и какого-нибудь боярышника. Спиться я не боюсь, если много заказов, восстанавливаюсь с помощью активированного угля.

Такса пьянки по заказу у Алексея фиксированная – 800 рублей в час. Ну и не без скидок. Продлить «другана» на второй час и последующие будет уже по 500 целковых.Никакого лимита по посиделкам нет.Пока платишь – будут тебе интересные разговоры и веселые шутки. Предлагает мужчина и бесплатный бонус. Говорит, готовит потрясающий шашлык, так как некоторое время работал по этому профилю. Вам останется только предоставить ему все ингредиенты, тогда отличная закуска обеспечена. А еще, где-нибудь, между пятым стопариком и фразой «хорошо сидим», вам дадут ценный житейский совет.

- А если перепьете, в драку то не полезете? – аккуратно спрашиваем «приятеля по вызову». – Ведь для некоторых посиделки без махания кулаками не в радость.

- Никогда ни с кем не ругался, - бойко отвечает Алексей. – Если вижу негатив от клиента, и понимаю, что назревает конфликт, сразу уезжаю. Да и вообще, смысл таких встреч – не напиваться до чертиков, а поддержать компанию. Можно просто пообщаться, поиграть в шахматы, карты, нарды. Иногда заказчики, чтобы не садиться за руль выпившими, просят повозить их по городу. Да что говорить, даже девушки звонят. Иногда просят представиться их парнем. Был случай, одна попросила набить морду бывшему ухажеру. Я сразу отказался, говорю, это уже криминал. Предлагают ли дамы интим? Нет, здесь у меня табу. У меня же девушка есть. Она, кстати, относится к моей подработке с юмором и не боится отпускать. Иногда даже со мной ходит.

Конечно, для Алексея работа «собутыльником на час» всего-навсего хобби и способ дополнительного заработка. Говорит, подглядел идею, когда был проездом в другом городе. Кстати, в отличие от некоторых коллег, поговорить по душам, Алексей вполне может и по телефону.

- В этом случае расценок уже нет, - говорит мужчина. – Сколько человеку не жалко, столько и заплатит. Может вообще не платить, но в этом случае, беседовать я долго не стану.

Вызывать «собутыльника» можно в любое время дня и ночи, и в будни, и в праздники. Только следует заранее договориться, чтобы Алексей успел ради вас взять выходной на основной работе.