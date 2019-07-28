2019-07-28T16:27:43+03:00
Происшествия

Задержка поездов РЖД: под Иркутском из-за камнепада на путях остановлены пять поездов

Железнодорожники просят встречающих и пассажиров звонить в справочную, задержка поездов РЖД должна быть устранена в ближайшее время [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Задержка поездов РЖД: под Иркутском из-за камнепада на путях остановлены пять поездов.Задержка поездов РЖД: под Иркутском из-за камнепада на путях остановлены пять поездов.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Из-за непогоды и целой череды проливных дождей под ударом оказался не только запад, но и юг Иркутской области. Очень сложное положение сейчас в Слюдянке и Байкальске, которые атакуют вышедшие из берегов обычно мелкие, горные речушки Хамар-Дабана. В Байкальске снесло мост, жителей предупредили о возможной эвакуации, введен режим ЧС. На дорогах - оползни. Коснулось это ЧП и железной дороги, на которую в горном районе также сошел камнепад. Задержка поездов РЖД произошла из-за этого: на ВСЖД на несколько часов остановлены пять пассажирских поездов.

- В связи со сходом камней на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сбой в графике движения поездов, - сообщает пресс-служба ВСЖД. -С задержкой следуют следующие поезда: №70 МоскваЧита;.№6 Москва – Улан-Удэ;.№208 НовокузнецкВладивосток;.№8 Новосибирск – Владивосток;.№ 88 Усть-Илимск - Иркутск.

Время задержки каждого из поездов составляет от часа до пяти часов.Для пассажиров поезда № 70 организовано питание. На железнодорожных путях идут работы.

Камнепад под Байкальском 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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