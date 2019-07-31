«Комсомолка» провела на Байкале «Праздник чистоты»

Каждый год на Байкал приезжают тысячи добровольцев, чтобы навести чистоту. Да, обидно, что кто-то мусорит, а кто-то убирает. Но закрыть глаза на зачастую печальную картину - горы свалок на побережье нашего озера - увы, невозможно. «Комсомолка» вместе с организацией «Мой Байкал» провела экологическую акцию в рамках масштабного экологического проекта «Праздник чистоты». Мы убирались недалеко от поселка Сарма с 22 по 26 июня. Жили на турбазе, где любят останавливаться туристы. Всего за 4 дня удалось вывезти 9 машин мусор. Трудись 40 добровольцев, многие из которых узнали о нашем проекте из соцсетей. Бросили все дела и отправились на озеро. Многие постоянно участвуют в подобных мероприятиях. И признаются: огромное количество мусора на Байкале их уже не удивляет. А вот тем, кто приехал на субботник впервые, было сложно сдержать эмоции – много, очень много хлама. Покрышки от автомобилей, бутылки, пакеты, банки - чего только не оставляют недобросовестные отдыхающие!

Команда волонтеров на уборке Байкала.

- Мы каждый год убираем Байкал, подобную акцию проводим в четвертый раз и надеемся, что традицию удасться продолжить, - рассказала представитель общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева. - Мы уже побывали с экспедицией на Ольхоне, в Листвянке, здесь, на Малом Море. Очень рады, что в этот раз повезло с погодой. Удалось не только отлично поработать, но и немного отдохнуть, подзарядиться байкальской энергией. Например, сходили на экскурсию в Сарминское ущелье. Благодарны волонтерам, которые не жалеют времени и сил, чтобы внести свою лепту в общее благое дело. Есть у нас и постоянные участники, и немало новичков. Как это часто бывает, многие обретают здесь друзей и начинают общаться уже в повседневной жизни, в соцсетях, а не только во время акции. При этом объединяются люди абсолютно разного возраста - от 16 до 65 лет. Интересно наблюдать, как меняется восприятие людей, прямо на месте появляется желание приносить пользу. Особенно это заметно у тех, кто присоединяется к нашим проектам впервые. Сначала многие боятся или не хотят, например, убирать большие свалки. Потом же, в процессе работы, они сами проявляют инициативу и бесстрашно собирают и сортируют даже большие объемы мусора.

Эко экспедиция на Байкал КП.

Волонтеры показывают пример: как щелкать семечки и не мусорить.

По словам Надежды Николаевой, в последнее время многие волонтерские движения, в том числе и их общественную организацию, обвиняют в пиаре. Однако о хороших делах нужно рассказывать. Ведь это пример для тех, кто только задумывается об участии в подобных мероприятиях и сомневается, нужно ли это, действительно ли так необходимо и т. д.

- Нужно! – уверена Надежда Николаева. - Посмотрите на количество мусора и на количество собранных мешков!

Кроме того, видя, как другие собирают хлам, возможно, кто-то станет более ответственным и уже не бросит пустую банку из-под пива на берег, а донесет ее до ближайшей урны.

- Байкал манит всех, - отмечает глава администрации Шара-Тоготского МО Михаил Нагуслаев. - Здесь расположена центральная экологическая зона, приезжают тысячи туристов. Спасибо большое волонтерам, которые помогают нам справляться с огромным количеством мусора! Мы радуемся, что менталитет отдыхающих все-таки меняется: если раньше мы вывозили до 280 машин отходов за лето, то сейчас - около 30. Разница поразительна! Спасибо всем за бережное отношение к природе.

Каждый волонтер получил бесплатный билет в музей "Байкалкварцсамоцветов".

«Комсомолка» же благодарит всех спонсоров, которые помогли организовать «Праздник чистоты» и подготовили подарки для волонтеров: нашего генерального партнера ОАО «Байкалкварцсамоцветы», сеть супермаркетов «Слата», ООО «Сибирская продовольственная компания», сеть «Позная 38», ООО «Иркутская мясная компания», ангарскую компанию по производству семечек «Троечка», «Флаги Иркутска», «Боцмана».

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