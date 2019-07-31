"Есть такая профессия - Родину защищать": военно-патриотический парк "Патриот" откроется в Иркутске уже в сентябре 2019 года

Август богат армейскими памятными датами. 1 августа их сразу две: День тыла ВС РФ и День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов. 2 августа страна отмечает День воздушно-десантных войск, а 6 и 12 августа – День железнодорожных войск и День военно-воздушных войск соответственно. Надо заметить, что памятных армейских дат в отечественном календаре праздников много – 58. И это закономерно. Военная служба - один из самых достойных и ответственных видов деятельности. Но вот парадокс: патриотов и защитников Родины ценят, ими гордятся, а как их воспитать, знают немногие. Желающих заниматься военно-патриотическом воспитанием в принципе немного, потому что дело это хлопотное и затратное.

Тем более приятно рассказать о таких подвижниках в преддверии военных праздников. Ветераны силовых структур РФ Константин Шикин, Олег Гончар и Игорь Игнашков создают в Иркутске частный музей: военно-патриотический парк «Патриот» имени нашего легендарного земляка - дважды Героя СССР генерала А.П. Белобородова располагается по улице Ширямова, 38. Открытие запланировано на сентябрь 2019 года и будет приурочено к годовщине победы во Второй мировой войне.

Учитывая, что от идеи до реализации прошло чуть больше года, масштаб проделанного впечатляет. А началось все с наличия свободного земельного участка и желания принести пользу Иркутской области.

- Мы – люди военные и патриотически настроенные. Так что вполне закономерно родилась идея создания военно-патриотического интерактивного парка, где подрастающие поколения смогут не только познакомиться с военной историей, но и примерить на себя профессию военного. Патриотизм выступал и выступает главным объединяющим фактором, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории,— говорит один из инициаторов проекта Олег Гончар.

Фото предоставлено пресс-службой АИРИО.

На площади в 1280 м2 развернется вся история войсковых частей и подразделений, связанных с Иркутском, Прибайкальем и Бурятией. Залы «1812 год», «1905 год», «Халхин-Гол», «ВОВ» будут рассказывать об исторических событиях именно в связке с сибирскими военными и представлять вклад сибиряков в то или иное военно-историческое событие. Отдельные залы посвящены Сталину и генералу Белобородову. Специальная экспозиция рассказывает о подвиге тружеников тыла. Ее оформление взял на себя Иркутский завод тяжелого машиностроения, который работал в военное время как тыловое предприятие.

«321-я дивизия» - еще один зал в экспозиции музея рассказывает о подвиге наших земляков в годы ВОВ. В 2018 году бурятский режиссер Солбон Лыгденов снял одноименный фильм. Так вот, выставка расскажет не только о событиях, положенных в основу фильма, но и об истории создания этого фильма. Одной из съемочных площадок стал старый аккумуляторный завод в Свирске. За 3 года съемок многие местные жители приняли участие в массовых сценах, а сам мэр Свирска Владимир Орноев снялся в роли сапера. Магия кино продолжится и в музее. Фото с дополненной реальностью сможет получить каждый посетитель музея. Достаточно примерить исторический костюм и сделать фото в определенном месте - и кадр со знаменитым земляком, принявшим участие в съемках, или c исполнителями главных ролей в фильме Федором Добронравовым и Георгием Дроновым останется вам на долгую память.

Вообще, в музее предполагается использовать много мультимедийных технологий и современных интерактивных фишек, которые привлекают зрителей и создают тем самым иллюзию достоверности и реальности происходящего.

Фото предоставлено пресс-службой АИРИО.

На втором этаже музейного комплекса разместятся кинозал на 60 мест, выставка оловянных миниатюр и геральдики, коллекция мундиров и знамен. Создатели музея по крупицам собирают истории, архивные материалы и экспонаты, напрямую связанные с Иркутском и нашими земляками. Так, в музее найдет отражение малоизвестный факт истории написания знаменитой на весь Советский Союз песни «Землянка». Поэт Алексей Сурков создал ее во время службы в штабе генерала А.П. Белобородова, когда нашим войскам пришлось прорываться через заминированное поле. Совершенно уникальна история стола, который разместится в восстановленном кабинете Сталина. В 1932 году специально для Совнаркома была изготовлена партия столов в Германии. Так вот, один из этих столов действительно стоял в кабинете И.В. Сталина на правительственной даче в г. Гори (Грузия), а затем был перевезен в Краснодарский край, в Дом литераторов. А позже сам Михаил Шолохов подарил этот стол нашему знаменитому земляку Марку Сергееву. Уже после смерти иркутского писателя стол, переживший наводнение, был продан коллекционеру Сергею Геннадьевичу Хромову, который бережно его реставрировал и теперь передал в музей «Патриот» в качестве выставочного экземпляра. Все картины для музея рисует иркутский художник Василий Коптарев, а ростовые фигуры создает скульптор Юлия Сидорова. Одна из самых интересных - фигура легенды русской армии, старейшего солдата России Василия Николаевича Кочеткова. Солдат трех императоров, прошедший 10 войн, прожил 107 лет и практически всю сознательную жизнь посвятил службе в армии.

Большая экспозиция ждет посетителей музея и на улице. Окопы в полный профиль, ДОТ, землянка, в которой разместился штаб партизанского отряда, бомбоубежище советского периода, тир, класс огневой подготовки и большой парк военной техники под открытым небом. В настоящий момент обсуждаются мероприятия по поднятию 8 единиц советской военной техники на реке Халхин-Гол - в частности, самолетов И-16 и И-153.

Но наибольшей популярностью, по предположению самих создателей, будут пользоваться другие два объекта экспозиции: полевая кухня и солдатская столовая. Как говорится, война войной, а обед по расписанию! Готовить здесь будут по меню, утвержденному Минобороны в 1960 году. Столовая будет работать ежедневно в обычном режиме, так что в скором времени горожане смогут разнообразить свой бизнес-ланч едой по-армейски.

Осталось только дождаться открытия столь замечательного, без преувеличения, музея, который наверняка займет достойное место в списке достопримечательностей Иркутска, а среди иркутской детворы точно станет любимым!

А пока создатели обращаются к иркутянам, коллекционерам и всем интересующимся военной историей с просьбой передать музею в дар или на ответственное хранение экспонаты и материалы, связанные с этой тематикой. Например, музею точно нужен кинопроектор советского периода, пускай и нерабочий, но который возможно использовать для воссоздания исторической достоверности. По всем вопросам и с предложениями можно обращаться на электронную почту музея: poligonRF38@yandex.ru.

Яна ШЕВЧЕНКО, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области:

- Проект создания парка «Патриот» находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Иркутской области и уже выходит на финишную прямую. Наше агентство специально создано для содействия реализации инвестиционных проектов на территории региона. И не всегда задача стоит только в привлечении инвестора. В работе над созданием парка «Патриот» она другая: сопровождать проект в режиме «одного окна» - от стадии обращения до стадии реализации. Мы взяли на себя функции координации и всех необходимых согласований с различными государственными структурами, что существенно сокращает сроки рассмотрения многих вопросов, тем самым избавляя инициаторов от необходимости заниматься бюрократическими операциями. И продолжаем оказывать помощь в получении исторических и архивных документов. Это большая честь для нас - быть причастными к сохранению истории и внести свой вклад в дело воспитания будущих поколений.

По приглашению организаторов проекта музей посетил вице-консул Монголии в г. Иркутске Дорж Батсайхан. 2019 год - год юбилейный, ознаменованный 80-летием победы на реке Халхин-Гол, которую в Монголии чтят и помнят. И нам было интересно узнать мнение уважаемого консула об экспозиции, посвященной этой битве, да и в целом о строящемся музее.

- Значение этой выставки трудно переоценить. Во многих исторических документах войну на Халхин-Голе называют местным локальным конфликтом. Но для Монголии это была настоящая война, в которой принимала участие вся монгольская армия. И очень важно сохранить достоверную память об этих событиях, геройстве советских и монгольских воинов. Особенно актуально это сейчас, когда некоторые страны пытаются пересмотреть итоги войны и значение победы советского народа над фашизмом.

- Я думаю, этот музей и эта выставка способны повысить интерес россиян к этой исторической монгольской местности и увеличить поток туристов на Халхин-Гол. Можно формировать летние короткие туристические маршруты именно вот такой военно-туристической тематики для русских туристов. После посещения музея я, со своей стороны, буду рекомендовать всем монгольским туристам просмотр этого объекта.