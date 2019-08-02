«Слата» выступила партнером экологического проекта «Праздник чистоты»

Позади четыре насыщенных дня на Байкале. «Комсомолка» совместно с ИРЭОО «Мой Байкал» и партнерами провела масштабный экологический проект «Праздник чистоты». С 22 по 26 июля добровольцы наводили чистоту на побережье Байкала, в поселке Сарма.

Сеть супермаркетов "Слата" полностью поддержала акцию волонтеров.

Партнером акции выступила сеть супермаркетов «Слата». Компания предоставила волонтерам воду, продукты питания, а также перчатки и пакеты собственной торговой марки.

За четыре дня наведения чистоты на побережье участникам проекта удалось вывезти на полигон девять «КАМАЗов» мусора! И это только малая часть отходов, которые разбросаны по всему берегу. Недобросовестные туристы оставляют не только банки, бутылки и пластиковые пакеты, но и крупный мусор, собирать и утилизировать который непросто: автомобильные покрышки, ржавый металл, старые доски и многое другое.

Эко экспедиция на Байкал КП.

Компания «Слата» с заботой относится к своим покупателям и к окружающей среде. В копилке предприятия - десятки социально направленных акций и мероприятий.

- Мы стараемся активно поддерживать инициативы по защите природы и экологии и призываем к этому наших покупателей. Например, в наших супермаркетах вместо привычных пластиковых пакетов можно приобрести ЭКОпакеты, которые разлагаются в течение трех лет, не наносят значительного вреда окружающей среде, а в скором времени мы представим и ЭКОсумки.

Кроме того, в магазинах организован сбор пластиковых крышечек, которые отправятся на переработку. Для этого в торговых залах установлены специальные урны. Акция «Мусору - крышка» организована совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь», и мы рады, что ее приняли и поддерживают наши покупатели. В дальнейшем мы планируем только развивать эту тему в нашей сети, - прокомментировала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

Акция "Мусору крышка" организована совместно с благотворительным фондом "Подари планете жизнь".

В компании уверены, что сегодня любое крупное предприятие должно быть социально ответственным, являться точкой объединения всех для решения не только экологических задач и проблем, но и оказания помощи.

Так, с 1 июля в супермаркетах проходит акция «Полки добра» для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Продуктовая гуманитарная помощь была направлена в районы затопления.

«Полки добра» в «Слате»: каждый покупатель может оказать помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области.

А теперь, до 17 августа, каждый покупатель может внести посильную лепту в общее дело: приобрести для детей, которые находятся в зоне паводка, канцелярские товары - тетради, ручки, карандаши, развивающие игры. Одним словом, все то, что нужно детям к 1 сентября, и оставить на уже всем известных «Полках добра», которые есть во всех супермаркетах «Слата» и универсамах «Хлеб Соль».

Сайт: https://www.slata.ru/