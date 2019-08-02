2019-08-02T07:50:45+03:00
Происшествия

Раздевалку хоккеистов ангарского «Ермака» обокрали на 150 тысяч рублей, пока те тренировались

Воришку поймали на следующий день, он вытащил у хоккеистов «Ермака» телефоны, планшеты и часы [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Раздевалку хоккеистов ангарского «Ермака» обчистили на 150 тысяч рублей, пока те тренировались. Фото: Татьяна ГЛЮК.Раздевалку хоккеистов ангарского «Ермака» обчистили на 150 тысяч рублей, пока те тренировались. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеистов ангарского «Ермака», которые сейчас во всю готовятся к новому сезону Высшей хоккейной лиги, обокрали прямо в тот момент, когда они находились на льду. Вернувшись в раздевалку после очередной тяжелой тренировки, игроки не нашли в своих кабинках ни телефонов, ни часов, ни планшетов. Оказалось, пока они проливали пот на очередном занятии, дверь в их раздевалку взломал воришка. Попав внутрь, он не стал забирать коньки, шлемы и клюшки, а сразу начал чистить карманы в одежде хоккеистов. Провернув всю операцию, он умудрился незаметно пройти по коридорам ледового дворца «Ермак», вышел на улицу и отправился в скупки города.

- В общей сложности он украл у хоккеистов личные вещи и деньги на сумму около 150 тысяч рублей, - рассказывает «КП-Иркутск» маркетолог охранного агентства «Пантера», которое обслуживает арену, Денис Морозюк. – Мы сразу предупредили всех владельцев павильонов скупок, и уже на следующий день нам позвонил один из них и сообщил, что подозрительный мужчина пытается сдать ему партию телефонов и планшетов. На место выехал наш экипаж, задержал его и передал полицейским, которые выяснили, что вещи, которые были у ангарчанина, принадлежат игрокам «Ермака».

Тот самый воришка, который решился ограбить 20 крепких хоккеистов. Фото: охранное агентство "Пантера"

Тот самый воришка, который решился ограбить 20 крепких хоккеистов. Фото: охранное агентство "Пантера"

В хоккейном клубе новость об ограблении команды подтвердили. Правда, отметили, что воришка стащил телефоны не у всех игроков. Ограбленными оказались несколько человек. Но даже в этом случае, сложно представить, что бы испытал преступник, если бы в момент кражи, в раздевалку вернулись 20 крепких ребят в полной амуниции и с клюшками в руках.

- Все имущество уже вернули хоккеистам, - сообщили в пресс-службе «Ермака».

Ну а сам грабитель сейчас дает показания полицейским. Ближайшие несколько сезонов на игры ангарской команды он вряд ли попадет. Вместо абонемента на хоккей ему, скорее всего, выпишут билет в места не столь отдаленные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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