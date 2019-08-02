Дорожные камеры на сайте ГИБДД: на каких дорогах Иркутска установлены видеофиксаторы, которые ловят лихачей
Обычно как бывает? Едешь-едешь на авто, видишь камеру фиксации нарушений – сбавляешь скорость. Если устройство не заметил и проскочил, то получите-распишитесь за получение штрафа. «Письма счастья» не заставят себя долго ждать, проверено. Еще лет 7 назад автомобилисты в Иркутске сами устраивали «охоту» на камеры, а потом публиковали списки на форумах.
Теперь такой необходимости нет. На сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) впервые появилась интерактивная карта, где наглядно видно, в каких точках «спряталось» видеонаблюдение. Дорожные камеры на сайте ГИБДД доступны для всех регионов, Иркутская область – не исключение.
Итак, с главной страницы сайта Госавтоинспекции переходим в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбираем наш регион. А затем «щелкаем» на карте конкретный город или район. Смотрим. В Иркутске установлено 28 видеофиксаторов, в Иркутском районе – еще 11. Одно но – как только карта появилась, сайт Госавтоинспекции «лег». Работает карта пока что в тестовом режиме. Открываете свой регион, можете наткнуться на Хабаровск или Улан-Удэ или вовсе увидеть, что информации попросту нет. Справедливости ради – о том, что информация все еще пополняется, на портале указано, все честно.
Правда, сами автомобилисты иногда относятся к этим железным коробкам скептически: а вдруг муляж? Несколько лет назад так и было: большая часть из установленных ящиков оказались пустыми. Но на этой карте, опубликованной Госавтоинспекцией, все камеры в Иркутске и районе – работающие. Так что заранее запоминаем, где нужно сбавить скорость. Не только от «писем счастья» убережетесь, но и, конечно, будет меньше вероятности попасть в ДТП. Все-таки камеры стоят в самых опасных местах, где аварии уже случались.
− Напомним, также на сайте Госавтоинспекции можно посмотреть данные о штрафах, проверке транспортных средств и водительских удостоверений, − добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кстати, данные по дорожным камерам на сайте ГИБДД будут постоянно обновляться. Откроем секрет – видеофиксаторы частенько перемещают с места на место. Автомобилисты привыкают к тому, что всевидящее око за ними бдит на определенном участке дороги, и не лихачат. Как только это происходит, камеры переезжают на другие магистрали.
КОНКРЕТНО
Где заранее стоит сбросить скорость в Иркутске…
перекресток ул. К.Маркса и ул. Ленина
перекресток ул. Советская и ул. Байкальская
перекресток ул. Марата и ул. Чкалова
перекресток ул. Ленина и ул. Дзержинского
ул.Гоголя д. 56 (перед ул. Клары Цеткин)
ул. Старокузьмихинская, оп. 11 (в ст. Кузьмихи)
ул. Старокузьмихинская, 37 (в сторону моста)
ул. Старокузьмихинская, 37 (со стороны моста)
Академический мост, опора №50
Академический мост, опора №51
ул.Сурнова, д.29 (район речного порта)
объездная дорога Ново-Ленино, опора №46 (1 направление)
объездная дорога Ново-Ленино, опора №46 (2 направление)
плотина ГЭС, опора №36
плотина ГЭС, опора №41
ул. Сурнова, опора №123
ул. Сурнова, опора №123/1
Об. Первомайского, св.опора № 80 (в ст. Университетского)
Об. Первомайского, св.опора № 151 (в ст. Вампилова)
ул. Лермонтова, 91 (ВСИ МВД, контроль со стороны путепровода)
ул. Лермонтова, д. 24 (перед ТК "Абсолют")
виадук ул. Седова в сторону ул. Пискунова
виадук ул. Седова в сторону Академического моста
ул. Трактовая, напротив д. 4 "а" (в сторону Иркутск 2)
ул. ул. Академическая, д. 22 (оп. №102, в ст. ТК "Версаль")
ул. Академическая, д. 25 (оп. №67, в ст. ООТ "пос. Энергетиков")
ул. Байкальская, опора №138 (в ст. Донской)
г. Иркутск, ул. Ширямова, оп. 34.
КСТАТИ
… и в Иркутском районе
Автодорога "Иркутск - Листвянка", 8км+840м
Автодорога "Иркутск - Листвянка", 9км+318м
Автодорога "Иркутск - Листвянка", 11км+516м
Автодорога "Иркутск - Листвянка", (п. Большая речка)
Автодорога Р-418 "Иркутск-Качуг", 7км+700м
Автодорога д Р-418 "Иркутск-Качуг", 11км+300м
Автодорога Р-418 "Иркутск-Качуг", 18км+800м
Автодорога Р-418 "Иркутск-Качуг", по. 5 (с.Хомутово)
подход к г. Иркутску, 15км+650м (Олхинская гора)
Автодорога "Иркутск-Оса-Усть-Уда", 1км+100м
Автодорога "Иркутск-Оса-Усть-Уда", 5км+000м.
ИСТОЧНИК KP.RU