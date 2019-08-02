Дорожные камеры на сайте ГИБДД: на каких дорогах Иркутска установлены видеофиксаторы, которые ловят лихачей

Обычно как бывает? Едешь-едешь на авто, видишь камеру фиксации нарушений – сбавляешь скорость. Если устройство не заметил и проскочил, то получите-распишитесь за получение штрафа. «Письма счастья» не заставят себя долго ждать, проверено. Еще лет 7 назад автомобилисты в Иркутске сами устраивали «охоту» на камеры, а потом публиковали списки на форумах.

Теперь такой необходимости нет. На сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) впервые появилась интерактивная карта, где наглядно видно, в каких точках «спряталось» видеонаблюдение. Дорожные камеры на сайте ГИБДД доступны для всех регионов, Иркутская область – не исключение.

Итак, с главной страницы сайта Госавтоинспекции переходим в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбираем наш регион. А затем «щелкаем» на карте конкретный город или район. Смотрим. В Иркутске установлено 28 видеофиксаторов, в Иркутском районе – еще 11. Одно но – как только карта появилась, сайт Госавтоинспекции «лег». Работает карта пока что в тестовом режиме. Открываете свой регион, можете наткнуться на Хабаровск или Улан-Удэ или вовсе увидеть, что информации попросту нет. Справедливости ради – о том, что информация все еще пополняется, на портале указано, все честно.

Правда, сами автомобилисты иногда относятся к этим железным коробкам скептически: а вдруг муляж? Несколько лет назад так и было: большая часть из установленных ящиков оказались пустыми. Но на этой карте, опубликованной Госавтоинспекцией, все камеры в Иркутске и районе – работающие. Так что заранее запоминаем, где нужно сбавить скорость. Не только от «писем счастья» убережетесь, но и, конечно, будет меньше вероятности попасть в ДТП. Все-таки камеры стоят в самых опасных местах, где аварии уже случались.

− Напомним, также на сайте Госавтоинспекции можно посмотреть данные о штрафах, проверке транспортных средств и водительских удостоверений, − добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кстати, данные по дорожным камерам на сайте ГИБДД будут постоянно обновляться. Откроем секрет – видеофиксаторы частенько перемещают с места на место. Автомобилисты привыкают к тому, что всевидящее око за ними бдит на определенном участке дороги, и не лихачат. Как только это происходит, камеры переезжают на другие магистрали.

КОНКРЕТНО

Где заранее стоит сбросить скорость в Иркутске…

перекресток ул. К.Маркса и ул. Ленина

перекресток ул. Советская и ул. Байкальская

перекресток ул. Марата и ул. Чкалова

перекресток ул. Ленина и ул. Дзержинского

ул.Гоголя д. 56 (перед ул. Клары Цеткин)

ул. Старокузьмихинская, оп. 11 (в ст. Кузьмихи)

ул. Старокузьмихинская, 37 (в сторону моста)

ул. Старокузьмихинская, 37 (со стороны моста)

Академический мост, опора №50

Академический мост, опора №51

ул.Сурнова, д.29 (район речного порта)

объездная дорога Ново-Ленино, опора №46 (1 направление)

объездная дорога Ново-Ленино, опора №46 (2 направление)

плотина ГЭС, опора №36

плотина ГЭС, опора №41

ул. Сурнова, опора №123

ул. Сурнова, опора №123/1

Об. Первомайского, св.опора № 80 (в ст. Университетского)

Об. Первомайского, св.опора № 151 (в ст. Вампилова)

ул. Лермонтова, 91 (ВСИ МВД, контроль со стороны путепровода)

ул. Лермонтова, д. 24 (перед ТК "Абсолют")

виадук ул. Седова в сторону ул. Пискунова

виадук ул. Седова в сторону Академического моста

ул. Трактовая, напротив д. 4 "а" (в сторону Иркутск 2)

ул. ул. Академическая, д. 22 (оп. №102, в ст. ТК "Версаль")

ул. Академическая, д. 25 (оп. №67, в ст. ООТ "пос. Энергетиков")

ул. Байкальская, опора №138 (в ст. Донской)

г. Иркутск, ул. Ширямова, оп. 34.

КСТАТИ

… и в Иркутском районе

Автодорога "Иркутск - Листвянка", 8км+840м

Автодорога "Иркутск - Листвянка", 9км+318м

Автодорога "Иркутск - Листвянка", 11км+516м

Автодорога "Иркутск - Листвянка", (п. Большая речка)

Автодорога Р-418 "Иркутск-Качуг", 7км+700м

Автодорога д Р-418 "Иркутск-Качуг", 11км+300м

Автодорога Р-418 "Иркутск-Качуг", 18км+800м

Автодорога Р-418 "Иркутск-Качуг", по. 5 (с.Хомутово)

подход к г. Иркутску, 15км+650м (Олхинская гора)

Автодорога "Иркутск-Оса-Усть-Уда", 1км+100м

Автодорога "Иркутск-Оса-Усть-Уда", 5км+000м.