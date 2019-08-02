«Комсомолка» наградила 10-летнего мальчика из Иркутска, который помогал собирать гуманитарную помощь для Тулуна

10-летний Вова Сапунов из Иркутска проводил эти летние каникулы необычно. Пока сверстники гуляли и наслаждались отдыхом, он трудился. В конце июня мальчишка почти две недели с утра до вечера находился в пункте приема гуманитарной помощи на Российской. Наравне со взрослыми он таскал тяжелые мешки с макаронами, сортировал банки сгущенки, аккуратно укладывал вещи.

− Я понимал, что нужно помочь людям, что им очень тяжело без еды, без одежды, без жилья, − объясняет Вова.

Еще больше юный волонтер проникся чужой бедой, когда в начале июля вместе с бабушкой проезжал мимо Тулуна на автобусе. Своими глазами увидел, как переносил те страшные дни город, которому он тоже помогал.

− Самое жуткое, что мне особенно запомнилось, это дома, прибитые к берегу, и что люди жили в палатках, − говорит мальчик.

О том, что Вова помогал на пункте приема гуманитарной помощи, он никому особо не рассказывал, даже друзьям. Но через пару недель о нем узнал весь город: в газете «Комсомольская правда» - Иркутск вышла статья, где рассказывалось про волонтеров, в том числе и про Вову. Его бабушка Инга Феликсовна, и так большая поклонница нашей газеты, а этот выпуск и вовсе обещает хранить вечно – все-таки берет гордость за внука!

В эфире радио "Комсомольская правда" - Иркутск Вова Сапунов расказал, как помогал на пункте приема гуманитарной помощи для ТулунаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

А теперь Вову Сапунова пригласили еще и на радио «Комсомольская правда» - Иркутск. Директор Иркутского филиала АО "Издательский дом "Комсомольская правда", профессор, доктор наук, Станислав Гольдфарб, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, публицист и политолог Сергей Шмидт, журналист Евгения Дмитриева в эфире программы «Картина недели – Иркутск» обсуждали, как регион переживает вторую волну паводков. Ну а юный волонтер рассказал о том, как в июне помогал на пункте приема гуманитарной помощи. К слову, мальчишка мечтает стать футболистом. Поэтому Станислав Гольдфарб подарил Вове Сапунову футбольный мяч и красивую экипировку. А еще вручил ему книги и фирменную футболку «Комсомольская правда».

На этом добрые поступки мальчика, конечно, не заканчиваются. В это воскресенье он поедет работать в иркутский питомник для животных К-9.

− Буду гулять с собаками, кормить их, помогать, чем могу, − рассказывает Вова.