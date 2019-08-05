Фестиваль «Звезды на Байкале»: билеты появятся в продаже с 6 августа

Послушать классическую музыку в исполнении талантливых музыкантов со всего мира – такую возможность многие иркутяне с нетерпением ждут каждый год. Фестиваль «Звезды на Байкале», созданный нашим знаменитым земляком, пианистом Денисом Мацуевым, нынче пройдет уже в 14 раз! Концерты пройдут с 4 по 13 сентября в Иркутском музтеатре имени Н.М.Загурского и Иркутской областной филармонии. Какие «фишечки» ждут слушателей в этом году?

Итак, дорогу молодым! В Иркутск впервые приедет Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В этом коллективе − сотня ярких музыкантов от 22 до 28 лет со всей страны, с которыми работают даже зарубежные маэстро. Подобных оркестров в мире больше нет. Денис Мацуев побывал на первых выступлениях ребят в Москве, высоко оценил и сразу пригласил к нам на фестиваль. Здесь они дадут шесть концертов. Кстати, у молодежного оркестра есть хорошая традиция – для студентов выступать бесплатно. Так что 12 сентября приходите слушать!

Смотрим программу дальше. Еще один сюрприз: для иркутян подготовили целый концерт-спектакль по мотивам сказки «Золотой петушок».

− На фоне волшебных песочных картин-декораций развернется драматическое повествование, все это будет сопровождаться роскошной оперной музыкой Н.А. Римского-Корсакова в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, − рассказывают организаторы.

На радость ценителям, во время «Звезд на Байкале» состоится сразу два джазовых вечера. Так, 5 сентября выступит примадонна мировой сцены, народная артистка РФ Хибла Герзмава и квартет Якова Окуня, а 10 сентября пройдет традиционный концерт «Классика и джаз».

Всего «Звезды на Байкале» соберут более 280 гостей из разных уголков страны и мира. Среди них будут давно полюбившиеся иркутянам музыканты: например, выдающийся скрипач, альтист, дирижер Юлиан Рахлин и народный артист РФ Александр Сладковский. Появятся на фестивале и новые лица, такие как оперная дива, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова, канадская альтистка Сара Макэлрави.

Ну а чем удивит слушателей сам Денис Мацуев? Новой концертной программой! Да-да, иркутяне услышат ее первыми. А еще наш земляк не остался в стороне от беды с паводками в Иркутской области.

− Я решил провести 12 сентября благотворительный концерт, сборы от которого пойдут пострадавшим от наводнения в Тулуне, – говорил Денис Мацуев.

По традиции состоится и благотворительный аукцион «Нота До», деньги направят на покупку музыкальных инструментов, ноутбуков, а также поездки на конкурсы юных талантов из малообеспеченных семей Иркутской области.

Купить билеты на фестиваль «Звезды на Байкале» можно будет уже с 6 августа в кассе музтеатра и онлайн на сайте. Цена - от одной до шести тысяч рублей.