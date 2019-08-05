2019-08-05T14:56:13+03:00
Общество

Откровенные фото в конкурсе журнала Playboy опубликовала иркутянка

Инга Стратулат мечтает попасть на обложку самого популярного эротического издания [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Откровенные фото в конкурсе журнала Playboy опубликовала иркутянка. Фото: Петр ЗАБОЛОТСКИЙОткровенные фото в конкурсе журнала Playboy опубликовала иркутянка. Фото: Петр ЗАБОЛОТСКИЙ
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Мэрилин Монро, Памела Андерсон, Мадонна, Ким Кардашьян. Встать в один ряд с этими красотками и секс-символами, так же как и они, попав на обложку самого известного в мире эротического журнала Playboy, мечтает 27-летняя иркутская модель Инга Стратулат. Второй год подряд стройная блондинка с идеальной фигурой (параметры Инги 85/60/87, - прим. авт.) участвует в конкурсе «Девушка года Playboy», победительница которого получает возможность показать свою красоту и сексуальность всей стране. Участницы посылают в журнал свои лучшие эротические фотографии.

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

- Увидеть себя на обложке Playboy мечтаю с юности, - рассказывает «КП-Иркутск» Инга Стратулат. – Поэтому, когда в прошлом году узнала об этом конкурсе в соцсетях, сразу отправила 10 фоток с разных ракурсов и уже через неделю их опубликовали. Если честно, родных и друзей просить голосовать за себя и ставить лайки не стала. Ведь от этого мало что зависит. Участниц второго этапа, 12 девушек, все равно отбирает редакция журнала. А вот уже из этих 12 голосованием выбирают трех лучших. А победительницей становится та, за кого проголосуют жюри и читатели. Увы, но дальше первого этапа мне тогда пройти не удалось.

Фото: Александр ТУРНЯК

Фото: Александр ТУРНЯК

Поэтому Инга решила вновь штурмовать конкурс этой весной. Устраивать новую фотосессию специально для этого, красотке не пришлось. Модельным бизнесом девушка начала заниматься еще со студенческих времен, когда училась на факультете сервиса и туризма. Сейчас она и вовсе вышла на международный уровень. За этот год Инга два месяца поработала моделью в Корее, а в мае переехала в Индию.

- Я счастлива, что удается совмещать путешествия и работу, - говорит Инга. – Сейчас у меня в основном рекламные съемки. Например, недавно снималась в массовке рекламы смартфонов известной марки. Работала ли я когда-нибудь по профессии? Да, я столько должностей сменила! После университета устроилась менеджером в турфирму. Но через год она закрылась, и мне пришлось идти продавцом-консультантом в магазин женского нижнего белья. После этого работала администратором в автосалоне, в стоматологии, и даже менеджером в магазине автозапчастей. Признаюсь, я рада, что получила такой опыт. Я ведь была очень застенчивая, а благодаря всем этим работам научилась не стесняться общаться с людьми.

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

- А как удается поддерживать себя в такой прекрасной форме?– наверняка спросят красотку дамы, которые постоянно сидят на диетах, и не вылазят из спортзалов.

- Просто я сама по себе очень миниатюрная, - улыбается Инга. – В зал, конечно, хожу, но не фанатично. Тренировками себя точно никогда не истязала.

Уехать за границу Инга решилась не только из-за того, что очень любит путешествовать и узнавать культуру разных стран, но и потому что устала от офисной скучной работ. Это, признается не для нее. В конце лета девушка планирует вернуться в Иркутск, а затем хочет устроиться моделью где-нибудь в Европе. Специально для этого Инга сейчас совершенствует на курсах свой английский язык и усиленно учит испанский. А как родные и близкие сибирячки относятся к такого рода откровенным съемкам?

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

- Папа не против, - улыбается Инга. – Как и мой молодой человек. Ведь никакой пошлости в моих фотографиях нет. Впрочем, это касается всего конкурса журнала Playboy. Да, второй год подряд мне не удалось пройти во второй раунд, но я не отчаиваюсь. В следующем году буду участвовать вновь. Продумаю новую тематику фотосессии. А вот проанализировать победительниц прошлых лет и сделать также вряд ли получится, ведь каждая девушка красива по-своему несмотря на цвет волос, фигуру и наряды.

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

Фото: Анастасия ВОСТРЕЦОВА

Фото: Алина СТАНИЦКАЯ

Фото: Алина СТАНИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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