«Этой еды мне на неделю хватит»: иркутянин отдал пакет продуктов бабушке, которая плакала и просила купить хлеба

Одиноко стоящую бабушку лет 75-80 со слезами на глазах, 24-летний иркутянин Андрей Голенков заметил, когда заходил в магазин по улице Красноярской за продуктами. Пенсионерка стояла в нескольких метрах от входной двери и не решалась войти внутрь. Парню показалось, что женщине стало плохо прямо на улице, и он решил узнать, все ли у нее в порядке?

- Говорю: «Бабуля, у вас что-то случилось?», - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Андрей Голенков. – А она, вытирает слезу и спрашивает: «Можете купить мне хлеба?». Ну тут даже у меня – здорового мужика слезы навернулись. Оказалось, в этом месте ее видели уже не раз. Мой приятель - владелец этого магазина, он рассказал, что раньше она заходила внутрь, и он давал ей бесплатно продуктов. Но тут ей, наверное, стало уже стыдно просить, и она стояла у входа.

Вот и Андрей попросил бабушку подождать его несколько минут, зашел в магазин и накупил ей целый пакет еды. А когда вручал продукты, незаметно включил камеру смартфона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/724346" frameborder="0"></iframe> Иркутянин отдал пакет продуктов бабушке, которая попросила его купить ей хлеба.Видео: Андрей ГОЛЕНКОВ

- Вот, бабулечка, держите, здесь хлеб, молоко, сосиски и печенье, - говорит Андрей, вручая женщине пакет.

- Спасибо, вам, я теперь это неделю буду кушать, - отвечает старушка, вытирая слезы платочком, который не выпускает из рук.

После этого, Андрей Голенков попытался выяснить у пенсионерки адрес, чтобы самому доставить ей продукты. Но назвать точную улицу, на которой она живет, бабушка не смогла. Вспомнила лишь, что неподалеку стоит магазин и ограда. Есть ли у нее кто-нибудь из родных, парень выяснять не стал.

- Вообще про нее ничего не знаю, - говорит Андрей. – Просто сказал ей, чтобы приходила еще. Мы с товарищем готовы ей помогать и дальше.

Спрашивают, как найти бедную пенсионерку теперь и пользователи соцсетей. Видеоролик, который выложили в группу «Инцидент Иркутск» растрогал подписчиков. Некоторые даже предлагают поставить в этом магазине отдельную коробочку для бабушки, в которую любой желающий сможет складывать для нее продукты. Другие выдвигают версию, что всю пенсию у бабули, возможно, отбирает какой-нибудь родственник алкоголик. В любом случае, горожане уже готовы объединиться и решить, как помочь старушке.