Мусор в Иркутске: когда город очистят от завалов

Мусорная неразбериха продолжается в Иркутске почти неделю. Соцсети запружены красноречивыми фото, которые и в подписи-то не нуждаются, и гневными постами. Контейнеров нет (их вывезли владельцы – транспортные компании, которые и обязаны вывозить мусор на полигон), горы пакетов с отходами, рядом снуют и растаскивают их по всей округе животные… Мусор в Иркутске везде. Вот так все это выглядит.

-Возле нашего дома не пройти, - пишут жители в соцсетях. - Пакеты везде, часть разорвали собаки. А рядом, на детских площадках, играют дети.

- Наш город "погряз" в мусоре! Региональный оператор ООО "РТ-НЭО Иркутск" не вывозит его с 30 июля и в ближайшее время ситуация не изменится, - это уже пост от управляющей компании, ТСЖ «Октябрьское». - Письмом от 1 августа управляющие компании были уведомлены о "вынужденной внеплановой корректировке графика", однако по факту даже не принимаются заявки на вывоз мусора в Иркутске. Напомним, что этим с 1 января занимается только региональный оператор, мы, к сожалению, ничем не можем помочь нашим жителям, кроме уборок контейнерных площадок.

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. И выяснилось, что сразу три транспортные компании решили «выйти из игры».

tsj_oktyabrskoe_irkutsk Иркутск завален мусором

- С 1 января 2019 года они занимались вывозом отходов с контейнерных площадок на полигон, - уточняют в ведомстве. - Однако, посчитав, что их услуги оплачиваются не в полном объеме, с 1 августа они отказались от исполнения взятых на себя обязательств, прихватив с собой принадлежащие им мусорные контейнеры.

Так и получилось, что в это утро Иркутск проснулся, а возле многоэтажек были вывалены груды мусорных пакетов.

- В соответствии законом и по условиям договоров, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, - сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в ситуацию. – Руководители предприятий должны незамедлительно принять меры к устранению нарушений закона.

Разбираться будут и по всем выложенным в сети видео и фото того, как мусор вываливается на тротуары возле домов, чтобы освободить и увезти контейнеры.

Сейчас региональный оператор по работе с коммунальными отходами и городские службы организовали экстренную очистку города от отходов, ради этого привлечена спецтехника. Мусор в Иркутске будет убран в кратчайший срок.

НА ЗАМЕТКУ

Вывозить мусор в Иркутске будут другие компании

- Причины сбоя в вывозе мусора - совпадение нескольких факторов одновременно, - считает региональный оператор по вывозу ТКО в Иркутской области "РТ-НЭО Иркутск. – Это и изменение графика вывоза с ночного времени на дневное в связи с жалобами жителей и с целью соблюдения регионального “закона о тишине”. Это и замена с 1 августа одного из крупных перевозчиков. Сейчас идет замена мусоровозов. Это и многочисленные факты самоуправного изъятия бункеров и контейнеров для сбора ТКО с контейнерных площадок. При этом в нарушение действующих санитарных правил вываливают накопленные коммунальные отходы.

Несмотря на то, что ответственность заподобного рода ситуации лежит на собственниках контейнерных площадок, компания собственными усилиями и за счет собственных ресурсов проводит частичную замену оборудования и ликвидацию образованных завалов на контейнерных площадках. По мере стабилизации ситуации вывозить мусор в Иркутске будут в соответствии с графиками и в полном объеме.