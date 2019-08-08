Книжный фестиваль в Иркутске 2019: выступят Ася Казанцева, Александр Снегирев, выпускники МХАТа

Совсем скоро пройдет книжный фестиваль в Иркутске 2019. Программа будет насыщенная - только от нашей страны на мероприятии выступят 25 ярких писателей, критиков и издателей современности.

Итак, авторы презентуют иркутянам свои новые книги. Ася Казанцева - автор произведений «Кто бы мог подумать!» и «В интернете кто-то неправ», лауреат премии «Просветитель», представит на мероприятии третью книгу под названием «Мозг материален». Лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев расскажет о мистическом романе «Призрачная дорога», литературовед Олег Лекманов - о своей книге про писателя Венедикта Ерофеева. А Сергей Солоух, который комментировал издание «Бравого солдата Швейка» на русском, поведает слушателям о том, как Ярослав Гашек находился в Иркутске. Писательница и сценаристка Анна Козлова расскажет о новинке "Рюрик" - это история о побеге воспитанницы из школы-интерната. Что ж, ждем! Наверняка каждый гость фестиваля найдет себе среди новых произведений что-то по душе.

На книжном фестивале, кстати, будут не только книги. Любителям театра тоже мероприятие понравится. Ученики школы-студии МХАТ поставят в Иркутске спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя» по мотивам книг Виктора Астафьева, а еще подготовят музыкально-поэтическое выступление «Оттепель» в память о русском драматурге Александре Володине.

Но и это еще не все! Можно будет посмотреть необычный, философский спектакль "Лес" в исполнении выпускников МХАТа, который сейчас участвует в фестивале в Эдинбурге, а это важнейшее театральное событие мира. О чем эта постановка? О связи людей и природы в индустриальную эпоху, в основе - труд Владимира Бибихина. Сыграют спектакль прямо на улице, на площади возле стадиона "Труд".

А еще в списке звездных гостей фестиваля со всей России - лектор проекта Arzamas, основатель популярных курсов писательского мастерства CWS, феминистка, научные популяризаторы, историки, философы, культурологи и не только. Так что не упускаем шанс послушать познавательные лекции. Приглашены спикеры и из других стран: Норвегии, Великобритании, Армении и Белоруссии.

Напомним, книжный фестиваль в Иркутске пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд». Всего состоится 120 мероприятий, вес они бесплатны.

Организаторы фестиваля - фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».