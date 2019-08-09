2019-08-09T08:23:05+03:00
Происшествия

Ученые ИГУ: 83 процента лесных пожаров приходится на Иркутскую область

В Иркутской области уже 103 населенных пункта затянуты дымом от лесных пожаров [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Усть-Кут в дыму. Фото: Анастасия ЧЕПЕЛЕВА.Усть-Кут в дыму. Фото: Анастасия ЧЕПЕЛЕВА.
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Иркутская область продолжает лидировать по площади гектаров горящей тайги. По сообщению Авиалесоохраны, в Приангарье зафиксировано 75 лесных пожаров, в огне более 126 тысяч гектаров. Из-за этого в 8 районах густым дымом затянуло уже 103 населенных пункта. Каждый день на смог, из-за которого тяжело дышать, жалуются жители Киренского, Мамско-Чуйского, Катангского, Нижнеилимского, и Усть-Кутского районов, села и поселки которых превратились в Сайлент хилл.

Самая сложная ситуация в Киренском районе. Там, дымом затянуло 29 населенных пунктов не только от своих пожаров, но и из-за огня в Бурятии, Якутии, Катангского и Мамско-Чуйского районов. Также в лидерах Нижнеилимский и Усть-Кутский районы. Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование, и выяснили, что в Усть-Куте, Киренске, Усть-Илимске, и Бодайбо, превышений вредных веществ в воздухе не зарегистрировано.

Фото: Анастасия ЧЕПЕЛЕВА.

Фото: Анастасия ЧЕПЕЛЕВА.

Свое исследование провели и ученые географического факультета Иркутского государственного университета. Они выяснили, какие факторы этим летом послужили не только сложившейся пожароопасной обстановке, но и сильнейшим за 30 лет паводкам.

- Самая сложная ситуация с лесными пожарами сложилась у нас в третьей декаде июля, когда вклад Иркутской области оказался максимальным как по площади лесных пожаров (83%), так и по числу очагов (59%), - рассказала и.о. заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. – Не отстает и соседний Красноярский край. Вообще, на долю этих двух регионов приходится 95% площади лесных пожаров в России.

Добавим, что ждать улучшения лесопожарной обстановки в Иркутской области в ближайшие дни, похоже не стоит. Так, как дождей в северных районах пока не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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