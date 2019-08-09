Огненный апокалипсис: сибирские города задыхаются от дыма лесных пожаров

Лесные пожары бушуют в тайге с июня. Они стали катастрофой для всего живого. Только за прошедшие сутки и только на территории Восточной Сибири, огонь прошел больше 200 тысяч гектаров. Охвачено огнем 126,6 тысяч гектаров леса в Иркутской области, 64,4 тысячи гектаров га в Красноярском крае, 820 га - в Бурятии. Но и это еще не все! Отдельно Авиалесоохрана подсчитывает распространение огня в заповедниках и на труднодоступных территориях, где принято решение пожары не тушить. А там тоже горит немало. В Приангарье - 579,3 тысячи гектаров, а в отдаленных районах соседнего края -907, 3 тысячи гектаров.

За этой сухой статистикой - удушливый дым, который буквально не дает дышать жителям огромной территории. Смог уже давно дошел до Западной Сибири, Урала и Поволжья. Но сложнее всего тем, кто оказался рядом с территорией огня. Девятого августа соцсети буквально заполонили фотографии из Усть-Илимска, буквально покрытого пеленой.

-Девятого августа 2019 года содержание оксида углерода превышает максимальные разовые ПДК загрязняющих веществ в среднем в 1,2 раза, - данные исследований Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Но фото и видео красноречивее любых цифр и фактов.

Усть-Илимск: Живем. Дышим. Выживаем.

Это одышка. Я задыхаюсь. Мы все задыхаемся. Слабость. Головокружение. Из дома лучше не выходить. Все щели заткнуть сырыми тряпками. Но все равно прямо в квартирах стоит смог. Это ужас.Господи, пошли нам дожди."

"Барсик в шоке. Вчера за окном он видел зелёный двор и птичек, сегодня все затянуло дымом. Сильно пахнет гарью, видимо, горит где-то совсем близко.Господи, дай дождя! Пусть льёт! Лес ждёт, звери ждут!"

re_grafinya Барсик в шоке!

sergey_ui_golubev Усть-Илимск: город до пожаров тайге и сейчас

Усть-Илимск: город до пожаров в тайге и сейчас

А это уже фото из Киренска, который тоже задыхается от смога.

osuhanova0 Киренск: Сайлентхил по-сибирски август 2019