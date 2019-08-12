2019-08-12T10:41:17+03:00
Происшествия

Турист из Ижевска чудом выжил в шторм на Байкале после того, как опрокинулся его катамаран

В ледяной воде он провел полчаса
Яна ЛИСИНА
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Турист из Ижевска чудом выжил в шторм на Байкале после того, как опрокинулся его катамаран.Турист из Ижевска чудом выжил в шторм на Байкале после того, как опрокинулся его катамаран.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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С берега отдыхающие заметили, как катамаран, плывущий по волнам Байкала, неожиданно перевернулся. Чудом мужчина выплыл на поверхность и, кажется, даже зацепился за дно судна. Тут же звонок тревожный звонок поступил спасателям с просьбой помочь несчастному.

Все происходило в воскресенье, 11 августа, около пяти часов вечера рядом с поселком Большое Голоустное. В тот день стояла непогода, на Байкале – шторм. Но это не помешало смельчаку отправиться в плаванье. Сильный ветер отнес катамаран почти на два километра от берега, а потом порывов его опрокинуло. На борту находился 39-летний житель Ижевска.

- Спасатели примерно через 20 минут были на месте, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Был штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду и высота волны до 2,5 метров. Мужчине удалось взобраться на днище пластикового катамарана, где он и дожидался помощи. Свою защитную функцию выполнил и гидрокостюм, который был на туристе.

Выяснилось, что турист в одиночку совершал путешествие под парусом из бухты Песчаная в направлении поселка Листвянка. Медпомощь мужчине не понадобилось. Спасатели на патрульном судне доставили его на берег. Почему он решил отправиться в плаванье в шторм, - скромно умолчал. Спасатели же говорят, что турист чудом не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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