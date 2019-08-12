«Выбрались на крышу по печной трубе»:как врач спасла 73 человека во время наводнения в Тофаларии

- Наводнение! С гор идет поток, больница Алыгджера окружена водой, мы отрезаны от поселка, а у нас больные, - утром 26 июня 58-летний врач-терапевт Нижнеудинской районной больницы Марина Балганова дозвонилась в Иркутск, сыну. – Поселок топит. Я набираю экстренные телефоны, а мне никто не верит. Звони в МЧС!

А кто поверит? В этот день светило солнце, жители Тулуна и Нижнеудинска собирались на работу и обсуждали виды на урожай и предстоящие выходные на берегах Уды и Ии. Никто из них еще не догадывался, что в эти самые выходные потоп уничтожит их дома, а от размеренного быта останутся только воспоминания. Наводнение в Саянах началось неожиданно для «большой Земли».

Алексей Балганов не сомневался в словах матери. Она, доктор с 30-летним стажем, сама выросла в Тофаларии, горной местности в Саянах . Так что зря тревогу бить не станет. Через несколько часов в больницу уже звонили спасатели. Но до эвакуации было еще далеко.

Река взяла больницу в осаду

Десант врачей из Нижнеудинска, в том числе и Марину Балганову, забросили вертолетом в Саяны, в Тофаларию, в пятницу, 21 июня. Задача вполне обычная – провести в отдаленном селе медосмотр, потом отправиться в соседний поселок, а оттуда – домой.

- Но уже в воскресенье пошел дождь и нас не смогли забрать с Алыгджера, – рассказывает Марина Прокопьевна. - Не смогли это сделать и на следующий день. Дождь шел стеной, а Уда, обычно здесь узкая, начала подниматься. Больница здесь стоит на пригорке и к нам, переждать паводок, пошли местные жители. К ночина 27 июня здесь было 35 человек.

А рано утром все проснулись от страшного грохота. Вокруг была вода, мимо неслись вывороченные с корнем сосны, бревна. На глазах ушел под воду табун лошадей, они просто не смогли выбраться из потока.

-Вы видели, что такое паника на «Титанике»? – продолжает Марина Балганова. – А там это было не в кино, а в жизни. Мы были, как на «Титанике». Все сначала метались, а потом просто стали ждать, что будет дальше. Выбраться не было никакой возможности. Люди из деревни рванули было к нам, но куда там! Грузовик сразу застрял. А у меня – больные, старики, беременная женщина, молодая мама с 8-месячным ребенком на руках. Вот я и бросилась к телефону….

На том конце провода предлагали следить за ситуацией и ждать. Вода уйдет, паводок спадет, а фельдшерский пункт в Алыгджере все-таки на пригорке. Да и местные говорили – еще чуть-чуть, и вода отступит. Даже старики не помнят, чтобы Уда топила больницу.

-Вода стояла уже на крыльце, а мы все еще надеялись, что она отступит, - говорит Марина Балганова. – Да и рассчитывать больше, казалось, было не на что. Ведь дождь шел по-прежнему, и мы были уверены, что помощь к нам не прорвется. Каждый час я сообщала в МЧС, как поднимается река, что уже залило подвалы и топит первый этаж. Наконец мне сообщили, что из Красноярска за нами готовы вылететь два борта. Я сразу и не поверила… В такую погоду!

«Мужики, разбирайте печь, будем по трубе подниматься!»

Но людей надо было спасать, ведь уже заливало палаты. Дожидаться спасателей можно было только на крыше. Иначе помощь просто не успеет прийти. Но как туда попасть, если вода уже хлещет в окна?

-Я огляделась. Печь! Да, в Алыгджере фельдшерский пункт – в обычном деревянном доме, а, значит, есть дымоход, - Марина Прокопьевна до сих пор не может говорит об этом спокойно. – Разбирайте немедленно кирпичи! В трубу полезем! Скомандовала, даже накричать пришлось на местных мужиков по-свойски. Чтобы в себя пришли, начали действовать. А то руки опустили, сидят, ждут… Мол, выхода нет. Выход есть всегда.

Печь разобрали быстро. Поставили лестницу. Сначала подняли на крышу одеяла, подушки, потом – больных. А Марина Балганова опять спустилась вниз. Стоя по пояс в ледяной воде, она продолжала звонить спасателям – люди спасены, на крыше, ждут. А вертолетам надо садиться подальше от поселка, к ним добираться на лодках. А кроме них ждут помощи еще люди в здании школы. Там еще около 40 человек. И их нельзя забыть.

На крыше просидели до вечера. К тому времени, как пришли вертолеты, Уда почти полностью затопила здание фельдшерского пункта. Измученных людей спасатели снимали с крыши на руках. Потом по бурлящей реке, которая несла мимо дома или то, что от них осталось, их доставили на сопку, а оттуда – в Нижнеудинск. В тот день, 27 июня, благодаря стойкости и самообладанию врача Марины Балгановой, на Большую Землю из Алыгджера доставили 73 человека. До наводнения, которое накроет сначала Нижнеудинск, а потом смоет Тулун, оставались еще сутки. С тех прошло уже полтора месяца, да, но именно сейчас о подвиге фельдшера стало известно, ведь министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко обратился к начальнику ГУ МЧС России по Иркутской области Валентину Нелюбову с просьбой наградить врача. И об этом Марина Балганова узнала от корреспондентов «Комсомолки»:

- Правда что ли? – не поверила Марина Балганова. – Да не может же такого быть, я ведь ничего особенного не сделала!