2019-08-10T07:54:58+03:00
Здоровье

"Да все она, лень-матушка!": в День физкультурника сибиряки признались, что мешает делать зарядку

Впрочем, накануне Дня физкультурника ссылаются также на нехватку времени, условий и даже денег - все это мешает заняться спортом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Да все она, лень-матушка!": в День физкультурника сибиряки признались, что мешает делать зарядку."Да все она, лень-матушка!": в День физкультурника сибиряки признались, что мешает делать зарядку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Если вы понимаете, что - край, надо заняться хотя бы элементарными упражнениями и каждый раз даете самому себе клятву "начать с понедельника", купите собаку. Только не совсем комнатную. Ее придется выгуливать. А это уже что-то. Причем ссылаться на отсутствие возможностей для занятий точно уже не удастся. Надо! В День физкультурника ( а сегодня, 10 августа, именно он) представители иркутской статистики познакомили с отговорками, которыми каждый из нас обосновывает свое многочасовое лежание на диване перед телевизором.

-Кроме площадок во дворах, за полгода в Иркутской области открыли двери 2 новых физкультурно-оздоровительных комплекса,плавательный бассейн, - для порядка подсчитали появившиеся в 2019 году возможности для ЗОЖ в Иркутскстате. - Построены спортзалы площадью 716 кв. м, футбольные поля, игровые площадки на 2,3 тыс. кв. м. .

А как этим пользуемся? Для этого Иркутскстат организовал опрос горожан. И вот что вышло.

С одной стороны, все правильно. Почти 2\3 опрошенных согласились с тем, что физкультура и спорт необходимы для здорового образа жизни. Удивительно, но нашлись и такие, кто не согласен с очевидным. Но само понимание пользы активного образа жизни ничего не значит. Потому что - лень-матушка! Все она. Это если честно.

Обеспеченным на зарядку не хватает времени, бедным - здоровья

Уникальность опроса от Иркутсктата в том, что находчивые статистики разделили ответы на две категории - те, что от богатых и те, что от бедных. Причина, по которой обе категории иркутян отказываются от физкультуры, положа руку на сердце, одна - лень и неохота. Но объясняют они склонность гробить остатки своего здоровья еще и малоподвижностью по разному. Получается весьма любопытная картина мира.

Итак, ежедневно по утрам делают зарядку каждый пятый мужчина и каждая четвертая женщина. Это из опрошенных в Иркутске. Почему дам -24%, а сильной половины - 20%, думаю, объяснять особо не надо. Кому страшнее лишний вес? Вот то-то и оно. А все остальные ( большинство) сообщили, что имеют для отказа от физкультуры массу веских причин.

Обеспеченные сослались на нехватку времени - 43% ( ну, может быть) отсутствие желания (29%) и лень (23%). Очевидно, что есть какая-то связь между количеством денег в кошельке и честностью по отношению к самому себе. Те же, у кого финансы не водятся, ссылаются на плохое здоровье (43%) и, по привычке, на нехватку средств (20, 5%). При этом почему-то не вспоминают, что для обычной ходьбы, бега трусцой, утренней зарядки или хотя бы отказа от лифта вообще ничего дополнительного не требуется. Кстати, о времени. Большинство из тех, кто не игнорирует физкультуру, выделяют на это меньше 3 часов в неделю.

Справедливости ради надо сказать, что и среди малообеспеченных все те же 29% сослались на нежелание заниматься спортом. А это - причина весомая. Тут не помогут ни время ( его можно выкроить в самом напряженном графике), ни деньги, ни доступность бассейнов. Какой уж тут День физкультурника!

День физкультурника: что мешает жителям Иркутска делать зарядку? Фото: Иркутскстат.

День физкультурника: что мешает жителям Иркутска делать зарядку? Фото: Иркутскстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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