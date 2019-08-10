2019-08-10T12:57:43+03:00
Общество

Поток туристов из Китая, Кореи, Франции, Монголии и США на Байкал вырос на 50%

А всего за полгода на озере отдохнули около 800 тысяч человек
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Поток туристов из Китая, Кореи, Франции, Монголии и США на Байкал вырос на 50%.Поток туристов из Китая, Кореи, Франции, Монголии и США на Байкал вырос на 50%.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В топ-10 стран, откуда в Иркутск и на Байкал прибывают иностранные туристы, кроме этой первой пятерки, попали еще отдыхающие из Японии, Великобритании, Польши, Швейцарии. По данным регистрационного учета МВД региона, которые приводит Агентство по туризму Иркутской области, за полгода их число составило 142, 3 тысячи человек. А всего за это время на Байкале отдохнули ни много, ни мало 762 тысячи человек.

Интересно, что туристы стали чуть реже останавливаться в гостиницах и, соответственно, чаще останавливаться на турбазах и в санаториях. Больше сейчас, по сравнению с прошлым годом, вариантов активного отдыха, туристских маршрутов, экскурсий — соответственно увеличились и расходы гостей региона, приехавших посмотреть на все красоты озера.

- Поход по побережью Байкала -в пятерке самых привлекательных маршрутов активного отдыха по результатам опроса в соцсетях, - приводит Агентство по туризму данные рейтинга российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. - Город Байкальск вошел в пятерку городов, которые пользуются наибольшей популярностью для отдыха на озерах России этим летом, по данным оплаченных заявок на летний отдых, а само озеро. Байкал - в топ-10 лучших мест для отдыха с детьми летом, Прибайкальский национальный парк входит в топ-3 природных парков России по количеству посещений.

Пока сами иркутяне спорят о том, что может быть брендом города, в проект «Живое наследие», в котором собрано около 1000 наиболее значимых достопримечательностей России, вошли купеческие кварталы в центре Иркутска и мост через Ангару, Кругобайкальская железная дорога, 130 квартал, озеро Байкал, остров Ольхон и скала Шаманка.

Куда едут туристы? Чаще всего — в Листвянку, Большое Голоустное, на Малое море и Ольхон, в Байкальск, Слюдянку, Утулик, Култук, Иркутск. Многие отправляются отдыхать на берег Братского водохранилища.

СПРАВКА "КП"

Для размещения огромного потока людей ( в год на территории области бывают около 1,5 миллионов туристов), работает целая индустрия -: 251 гостиница, 69 хостелов, 183 базы отдыха и 26 курортов и санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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