Погода в Иркутске на 11 августа: весь день пасмурно и дождь

В Иркутск снова пришла дождливая погода. Увы, долгие прогулки и пикники отменяются. По прогнозу Гидрометцентра Иркутской области, днем тучи еще сильней надвинутся на город. Дождь будет идти до вечера. Гроза, ветер до 5-10 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду, температура воздуха +12, +19 градусов. Синоптики говорят, что ненастье в нашем городе продержится еще несколько дней, поэтому приготовьте зонтики...

В Иркутской области переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в западных, северных, центральных, южных районах местами сильные дожди, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, температура +19,+24 градусов, при облачной погоде +11,+16 градусов, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +25,+30.