"Я та, которую избил парень": девушка улан-удэнского Отелло ищет свидетелей и не собирается прощать

- Девушка вся в крови, сидит, закрыв лицо руками, возле входа в супермаркет. Ее молодой человек, это он избил ее, быстро ушел. Мы все вызывали "Скорую".

Эту историю уже несколько дней обсуждают в соцсетях Улан-Удэ.

-Она была вся в крови, не могла ходить и еле-еле говорила, ей пытались помочь многие мимо проходящие женщины, звонили в "Скорую" с пяти телефонов, ехала очень долго, наверное, стоило сказать, что просто девушке очень плохо и она вся в крови, - пишут подробности свидетели. -Самое веселое тут то, чем вообще охрана занималась? То есть, если меня побьют, то нападавшего они даже не попытаются задержать? На полицию даже надеяться не стоит, скажут, мол, что-то типа "когда убьют, тогда и приходите". Подруге пришлось наорать на охрану, чтоб помогли беднягу донести на носилках.

Обычно такие слухи ничем не заканчиваются. И это все знают. В том смысле, что врачи окажут помощь, полиция начнет расследование, а молодые люди, что бывает чаще всего, помирятся. И до суда, несмотря на побои, дело не дойдет. И это страшно.

Уходи от него - убьет!

Все, кто видел это избиение, советуют Светлане Кирилловой ( имя и фамилия изменены в интересах следствия - авт.) уйти от мужа-садиста.

- Девушка явно со стокгольмским синдромом ( это когда ищут оправдания обидчику и прощают его - ред.), 20 лет всего, и это только вопрос времени, когда он ее убьет, - пишут свидетельницы.

Правда в их словах есть. В любом отделе полиции подтвердят, что житейские семейные драмы, начавшись с драк, очень часто заканчиваются трагедиями. Да вспомним хотя бы нашумевшую историю другого Отелло, из Серпухова,отрубившего руки своей жене.

- Я могла сделать хоть что-то, хоть сфотографировать, поговорить, попытаться убедить, чтоб она бросила своего мужика, но, черт, я даже звука не смогла произнести, мне просто хотелось кричать и плакать, но не получалось, могла поехать вместе с ней в скорую, но я поняла все это, только тогда, когда уже все закончилось, - винят себя девушки. -Я искренне надеюсь, что с той девушкой все будет в порядке и она уйдет от того мужика туда, где он ее никогда не достанет. Но это маловероятно.

Однако Светлана ушла от своего обидчика. И сейчас ищет свидетелей избиения.

-Я - та, которую избил парень по адресу улица Сахьянова 9 в,в магазине "Абсолют", - обратилась девушка через соцсети к тем, кто видел драку. -Мне нужны свидетели, кто видел, как он меня избивал. Пожалуйста, найдитесь те, кто видел как он меня бил,а то он сказал полиции что ударил меня три раза ладошкой и его отпустили.

Девушка написала заявление в полицию и не намерена отступать от своего.

-Он начал бить меня из-за какого-то пустяка, приревновав на пустом месте, - рассказывает девушка. - И сильно избил, в кровь! Конечно, и раньше был агрессивным, но это к другим. На меня руку никогда не поднимал. А тут такое! Я сейчас уехала в деревню, к родственникам, чтобы быть там по защитой. Прощать его не собираюсь и возвращаться к нему тоже не буду. Бешеный! Он сейчас мне пообещал оплатить все необходимое после травмы лечение -это пусть платит. Но я точно не вернусь.

В МВД Бурятии подтвердили, что по поводу этого происшествия идет проверка, назначена судмедэкспертиза. И свидетели нисколько не преувеличивают - Отелло из Улан-Удэ в ярости едва не покалечил Светлану. Врачи поставили ей диагноз "множественные гематомы головы и лица". Переводя с медицинского на русский - кровоподтеки, синяки, следы побоев.

Чем закончится эта история? Пока непонятно. Увы, девушки, обсуждающие в соцсетях это ЧП, правы. Слишком часто агрессивным обидчикам удается уходить от ответа. Их прощают по принципу "Бьет -значит любит". Пока не дойдут до последней черты...