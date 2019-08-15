Перекрытие дорог в Иркутске: по каким улицам нельзя будет проехать до осени

С мая водители каждый день следят за перекрытиями дорог в Иркутске. Не очень-то приятно, когда спешишь утром на работу, а перед глазами вдруг знак «кирпич», хода нет! Так что автомобилисты заранее ищут пути объезда.

А все потому что лето - сезон ремонта. На городских улицах полным ходом обновляют асфальт и тротуары, а заодно меняют трубы на теплосетях, чтобы заранее подготовиться к зиме и не раскапывать проезжую часть второй раз. Но уж совсем скоро осень, у дорожников остается буквально пара месяцев, чтобы завершить ремонт. А водителям пока нужно потерпеть и по-прежнему внимательно следить за обновлением информации. Зато потом всем будет комфортно кататься по обновленной проезжей части.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На каких магистралях появится знак «кирпич»

• Улица Дзержинского возле дома № 33 - с 20 часов 16 августа до 6 часов 17 августа;

• улица Рабочая в районе Ушаковского рынка - до 20 августа;

• улица Желябова на пересечении с переулком Гусарова - с 15 августа по 15 сентября;

• улица Грязнова на пересечении с Карла Маркса - с 15 августа по 15 сентября;

• улица Рабоче-Крестьянская от 5-го до 6-го Советского переулка - с 15 августа по 15 октября;

• 5-й Советский переулок от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Павла Красильникова - с 15 августа по 15 октября;

• пересечение улиц Кайская и Пушкина - с 15 по 22 августа;

• улица Киренская (участок напротив ЖК «Успенский-3») - с 19 по 24 августа;

• улица Профсоюзная от перекрестка с улицей Кайской до дома №27 - с 23 августа по 7 сентября;

• перекресток улиц Киренская, Вагина и Пархоменко - с 24 по 31 августа;

• переулок Бурлова - с 26 августа по 15 сентября;

• улица Урожайная на перекрестке с улицами Ширямова и Дорожная – с 29 августа по 27 сентября.