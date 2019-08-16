2019-08-16T12:22:19+03:00
Общество

Как завязывать галстук: пошаговая фото и видеоинструкция, стоимость аксессуаров в Иркутске

О том, как завязывать галстук, рассказала консультант-стилист из Иркутска Елена Чеховская [фото, видео]
Ольга БУЕВА
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Как завязывать галстук: пошаговая фото и видеоинструкция, стоимость аксессуаров в ИркутскеКак завязывать галстук: пошаговая фото и видеоинструкция, стоимость аксессуаров в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как завязывать галстук? Этим вопросом задаются не только сотрудники крупных компаний и чиновники, которые каждый день обязаны выглядеть «с иголочки». Накануне первого сентября такие навыки пригодятся и мамам мальчиков-первоклассников, и старшеклассникам, и тем, кто впервые отправляется в вузы и колледжи. Несмотря на то, что сегодня многие предпочитает стиль «кэжуал» или легкий спортивный шик, молодые люди в классическом костюме с галстуком всегда выглядят торжественно. Почему бы не почувствовать себя «денди лондонским»? Ведь джинсам, свитшотам и прочим вещам в городском стиле всегда найдется место в повседневной жизни…

Итак, как же правильно завязывать галстук? За советом мы обратились к консультанту-стилисту одного из салонов мужской одежды в Иркутске Елене Чеховской.

- Действительно, завязать галстук – непростое искусство, - с улыбкой призналась Елена Чеховская. – Когда-то давно я сама училась делать это при помощи специальной инструкции. Надо сказать, что получилось далеко не с первого раза. Поэтому многие при покупке галстука сразу просят нас, консультантов, красиво завязать его прямо в торговом зале. Потом развязывать его уже не нужно: достаточно просто ослабить узел и снять.

Кстати, стирать галстуки дома не рекомендуется – он потеряет вид. А ведь этот аксессуар просто обязан выглядеть безупречно, быть отутюженным и элегантным. Поэтому, если галстук очень нравится и не хочется с ним расставаться, можно сдать его в химчистку. Еще проще – поменять на новый.

Итак, чтобы праздничное утро перед линейкой или первым учебным днем не превратилось в мучение, галстук, конечно, необходимо завязать заранее. Или, по крайней мере, научиться это делать правильно, чтобы процесс занял у вас всего пару минут.

- Я продемонстрирую два популярных узла, которые несложно повторить дома, - продолжает Елена Чеховская. – Уверена, что, если проявить терпение, все у вас получится.

Как завязывать галстук

Узел первый (классический):

Шаг 1.

Расположите галстук на шее, скрестите его части так, чтобы узкий конец находился под широким.

Научиться можно. Главное - желание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Научиться можно. Главное - желаниеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 2.

Заведите широкую часть ленты под узкую снизу, а затем в петлю под горловиной рубашки. Затяните.

Галстук должен быть безупречен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Галстук должен быть безупреченФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 3.

Еще раз заведите широкую часть ленты вокруг узкой.

Ловкость рук и никакого мошенничества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ловкость рук и никакого мошенничестваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 4.

Снова заведите широкий конец внутрь и протяните его под узлом. Затяните и аккуратно расправьте.

И вот он, последний штрих - затягиваем узел Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот он, последний штрих - затягиваем узелФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Узел второй (двойной):

Шаг 1

Расположите галстук на шее, скрестите его части так, чтобы узкий конец находился под широким.

Способ №2 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Способ №2Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 2

Заведите широкую часть ленты под узкую снизу.

Следим за движениями стилиста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следим за движениями стилистаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 3

Оберните широкой часть ленты более узкую два раза, затем выводите в петлю.

Это проще, чем кажется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это проще, чем кажетсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг. 4

Наискосок затяните узел, расправьте.

И снова затягиваем! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И снова затягиваем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость галстуков в Иркутске:

Взрослый, классический – от 500 до 2000 рублей

Детский – от 200 до 900 рублей

Как завязывать галстук классическим способом.Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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