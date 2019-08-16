"Небесного царства тебе, Крест!": руководитель группы "Эстрада" Владимир Срабионов погиб в ДТП под Шелеховом

Вечером 16 августа в Шелеховском районе случилось страшное ДТП. На мотоцикле Yamaha насмерть разбился иркутский музыкант, руководитель группы "Эстрада" Владимир Срабионов.

- Авария произошла около 18.20 на трассе Р-258 "Байкал", примерно в 40 километрах от райцентра, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Мужчина ехал в сторону Иркутска. По предварительной информации, он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Он разбился на мотоцикле, врезавшись в дорожное ограждениеФото: ГУ МВД по Иркутской области

Удар был такой страшной силы, что он погиб на месте.

Родные и близкие скорбят. Музыкантам группы "Эстрада", близким товарищам Владимира Срабионова, сейчас тяжело говорить о случившемся - это большая утрата. "Очень жаль такого человека. Соболезнуем семье и всем близким", "Небесного царства тебе, Крест!", "С миром..." - с горечью пишут в соцсетях иркутяне, которые лично знали музыканта.

У Владимира осталась жена и двое маленьких детей.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего руководителя группы "Эстрада" Владимира Срабионова.

СПРАВКА "КП"

Владимир Срабионов - руководитель и солист известной иркутской кавер-группы "Эстрада". Вместе с группой выступал в различных барах и клубах города, музыканты исполняли известные песни. Иркутяне с нетерпением ждали эти концерты. Кроме того, в прошлом году Владимир Срабионов снялся в бурятской киноленте "Головар". Он исполнил роль успешного бизнесмена, который вступил в борьбу с криминальными авторитетами.