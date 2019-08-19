Все наверняка уже слышали, что иркутская зоогалерея вскоре покинет Центральный парк и переедет на новое место. В связи с этим сотрудники зоосада уже заранее бронируют всем питомцам места в вольерах и проектируют зоны будущего дома для животных. Лишь нескольким жителям зоогалереи не нашлось место в новом здании – это 9 котов и кошек, которых спасли из затопленного Тулуна. Дело в том, что места для зверей и птиц в зоогалерее были заняты задолго до того, как на Иркутскую область нахлынул паводок. Поэтому места для мурлык в вольерах заранее не бронировались.

-Мы долго не хотели публиковать объявления о пристрое в надежде, что кошек заберут хозяева, - рассказывает сотрудница зоогалереи Евгения Рыжова. – Но коты из последней партии животных, спасенных в Тулуне, все-таки прижились у нас. Почти все вакцинированы и стерилизованы и очень хотят найти новую любящую семью!

18 августа, в день бездомных животных, два спасенных котика все же смогли найти новый дом. Но еще 7 мурлык по-прежнему ждут своих хозяев в иркутской зоогалерее – предлагаем вам с ними познакомиться!

Очень ласковая кошечка серо-белого окраса. Она станет для вас прекрасным компаньоном, всегда будет готова запрыгнуть на колени и успокоить своим мурчанием. Но эта дама не очень любит других кошек и недовольно бурчит, когда они пытаются с ней познакомиться.

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Самый крупный кот в нашем списке урчащих питомцев, которого зовут Персик. Окрас белый с серыми пятнами. Он очень спокойный и добродушный, а его внушительные щеки делают его похожим на котов британской породы.

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Это голубоглазое чудо зовут Тайка. Она достаточно скромная и любит прятаться во всяких недоступных для людей и других кошек местах. Но стоит ей только остаться наедине с человеком, как она тут же успокаивается и становится нежной и ласковой. Отличный друг для тех, кто ценит уединение и спокойствие!

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Изящная черно-белая кошечка, которая способна разоружить любого своей добротой и лаской. Несмотря на то, что мурлыка беспородная, она очень стройная и статная. А перед ее томным взглядом просто невозможно устоять – так и хочется дать ей какую-нибудь вкусняшку и почесать ее пушистый животик!

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Единственный породистый кот среди найденных в Тулуне мурлык. Этого белого британца сотрудники зоогалереи согласны отдать только прежним хозяевам. Он живет отдельно от других питомцев, его кормят специальным кормом и пока не стерилизуют в надежде, что найдутся его владельцы.

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Этот серо-белый кот пролезет буквально во все щели! Он уже исследовал все пространство зоогалереи, в котором живут коты и уже ждет новых открытий, которые ему обещает встреча с будущими хозяевами. Очень любит быть в компании людей, готов с ними спать, есть из их рук и быть с ними в каждый момент жизни.

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Эта пушистая кошка с персидскими корнями кажется серьезной и надменной, но это только на первый взгляд. На самом деле она очень добрая и покладистая. Любит лежать на диване и внимательно наблюдать за всем происходящим в доме. Ну как можно не почесать за ушком это усатое чудо?

Котики ищут хозяев: сотрудники иркутской зоогалереи пристраивают хвостатых из Тулуна в добрые руки. Фото предоставлены иркутской зоогалереей

Сотрудники зоогалереи призывают всех неравнодушных поделиться информацией о том, что кошки ищут хозяев и обещают, что наградят всех, кто сможет помочь пристроить пушистых питомцев. Тем, кто приведет в зоопарк потенциального хозяина для кота или кошки или возьмет кого-то из них сам, биологи проведут бесплатную персональную экскурсию по всей экспозиции зоогалереи.