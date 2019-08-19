Названы регионы России с самым доступным бензином: Иркутская область на 18 месте

Изменение уровня цен на бензин всегда было одной из самых обсуждаемых тем в российской повестке дня. Еще бы: практически в каждой семье есть автомобиль, который нужно заправить бензином, да так, чтобы это не ударило по бюджету. В каждом городе России работающие жители могут позволить себе купить разное количество топлива в месяц. Аналитики агентства РиаРейтинг изучили данные Росстата и выяснили, в каких регионах нашей страны можно купить больше всего бензина на среднюю зарплату, а в каких водителям приходится существенно экономить на заправке своих железных коней.

Лидерами топа оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, в которых жители могут позволить себе купить 2080 и 1798 литров топлива в месяц соответственно. А регионами с наименьшей доступностью горючего стали Карачаево-Черкессия, где автомобилистам хватает месячной зарплаты только на 520 литров бензина, и Дагестан, где водителям приходится покупать на 6 литров меньше.

Что касается ситуации в нашем регионе, то Иркутская область оказалась на 18 месте из 85 в рейтинге субъектов РФ с самым доступным топливом. На среднюю зарплату житель Приангарья может купить 911 литров бензина при его стоимости в 41,59 рублей за литр. Что касается наших соседей, то у них ситуация отличается не так уж кардинально. Так Красноярский край оказался на 15 месте топа - там автомобилисты могут позволить себе купить 975 литров бензина в месяц, при том, что там он стоит 41,71 рубля за один литр.

Чуть ниже оказался Забайкальский край - он на 23 месте. В месяц работающий житель Забайкалья может купить 847 литров бензина при его цене в 42,29 рублей за литр. Если мы продолжим изучать рейтинг дальше, то увидим на 30 месте Бурятию. Автомобилисты в республике могут купить 790 литров горючего на среднюю месячную зарплату при цене бензина в 41,20 рублей за литр. А ниже всех из наших соседей неожиданно оказалась Новосибирская область - она на 32 месте. Жители этого региона в месяц могут позволить себе купить 765 литров бензина, который стоит там столько же, сколько и в Бурятии - 41,20 рублей за литр.