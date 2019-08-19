Фестиваль черемухи, концерт и салют: Черемхово готовится отметить день города

В этом году 24 августа жители города Черемхово будут отмечать двойной праздник. Администрация города решила совместить день основания Черемхово и день шахтера, который обычно отмечается в последнее воскресенье августа. а это значит, что праздничные гуляния в День города будут в два раза масштабнее и интереснее!

- Жители Черемхово начнут отмечать праздник уже в 13:00, - сообщили в пресс-службе администрации города. - В это время на Театральной площади начнется первый черемуховый фестиваль. В его рамках пройдут соревнования по кулинарному мастерству и рукоделию и выставка голубей. Также все девушки смогут поучаствовать в конкурсе красоты. В финале мероприятия все жители Черемхово, которые посетят фестиваль, получат по куску вкусного черемухового пирога.

А в 18:00 празднование Дня города переместится с Театральной площади на площадь имени Ленина. В это время там начнется большой концерт с участием известных российских звезд. Черемховцы смогут увидеть выступления групп "Пицца" и "Фактор-2", а также певицы Афины. Помимо звезд российского масштаба, на празднике споют и коллективы из Иркутской области - дуэт "Кара Басс" и ансамбль "Красная Горка". празднование Дня города Черемхово завершится большим праздничным салютом, который прогремит в 23:00.