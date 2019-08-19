2019-08-19T14:39:08+03:00
Досуг в Иркутске

Фестиваль черемухи, концерт и салют: Черемхово готовится отметить день города

Перед черемховцами выступят группы "Пицца" и "Фактор-2", а также певица Афина
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Фестиваль черемухи, концерт и салют: Черемхово готовится отметить день городаФестиваль черемухи, концерт и салют: Черемхово готовится отметить день городаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В этом году 24 августа жители города Черемхово будут отмечать двойной праздник. Администрация города решила совместить день основания Черемхово и день шахтера, который обычно отмечается в последнее воскресенье августа. а это значит, что праздничные гуляния в День города будут в два раза масштабнее и интереснее!

- Жители Черемхово начнут отмечать праздник уже в 13:00, - сообщили в пресс-службе администрации города. - В это время на Театральной площади начнется первый черемуховый фестиваль. В его рамках пройдут соревнования по кулинарному мастерству и рукоделию и выставка голубей. Также все девушки смогут поучаствовать в конкурсе красоты. В финале мероприятия все жители Черемхово, которые посетят фестиваль, получат по куску вкусного черемухового пирога.

А в 18:00 празднование Дня города переместится с Театральной площади на площадь имени Ленина. В это время там начнется большой концерт с участием известных российских звезд. Черемховцы смогут увидеть выступления групп "Пицца" и "Фактор-2", а также певицы Афины. Помимо звезд российского масштаба, на празднике споют и коллективы из Иркутской области - дуэт "Кара Басс" и ансамбль "Красная Горка". празднование Дня города Черемхово завершится большим праздничным салютом, который прогремит в 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В память о Владимире Срабионове в Бурятии создали клип с песней в его исполнении
На ремонт больницы в Новой Уде выделят 30 млн рублей
Иркутян приглашают проверить домашние тонометры
Стрельба в Иркутске: ночью 18 августа в ресторане ранили девушку и мужчину
Вырубка лесов в Усольском лесничестве привела к миграции зверей и птиц
Настоящий самец: лисица Боня из зоопарка в Листвянке оказалась лисом
Проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограничен
Фестиваль русской оперы в Иркутской области войдет в традицию
Крупнейшая в России и СНГ ферма по производству криптовалюты работает в Братске
20 августа в Иркутске состоится международный командный турнир по дзюдо
В Усольском районе из-за пьяного лихача пострадали пять человек
В Свердловском округе началось благоустройство парка инициативной молодежи
Подготовка к зиме в подтопленном Тулуне идет по графику
Полицейские в Усть-Куте задержали предполагаемого грабителя
В Черемхово напали на пожилую пару в собственном доме
В Иркутской области сезон охоты переносится из-за лесных пожаров
Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться
Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийство
Самострой у Дома литераторов необходимо снести
Школе в Усть-Уде требуется капитальный ремонт