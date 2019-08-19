Прически на 1 сентября: несколько изящных вариантов от стилиста из Иркутска

На своей первой линейке всем девочкам хочется быть красивыми и нарядными. Особенно первоклассницам, многие из которых давно мечтали пойти в школу, и вот этот долгожданный день, наконец, настал. Конечно, праздник нужно встречать во всеоружии – в красивой форме, изящных туфельках, с белоснежными бантами в волосах. Классический образ первоклассницы, не правда ли? Кстати, прически на 1 сентября многие предпочитают делать в салоне, а вовсе не дома. Стоимость праздничной укладки для девочек в Иркутске – от 400-500 рублей и выше. Зато точно мастер справится с задачей, скорее всего, лучше, чем мама или бабушка – и случайно выпавшая прядка волос или внезапно распустившаяся косичка не испортят образ и настроение. Но, если потренироваться, можно и дома создать на голове школьницы маленький шедевр. Сэкономите и деньги, и время – не нужно будет с утра пораньше бежать к парикмахеру или вызывать его домой, что, кстати, еще дороже. Парикмахер наверняка попросит оплатить такси или компенсировать затраты на бензин.

Итак, как самим сделать прически к 1 сентября? За советом мы обратились к иркутскому стилисту Елене Беловой, которая специализируется на прическах для невест и праздничных укладках для прекрасных дам – в том и для юных леди.

- Если раньше девочкам в основном плели косы на линейку, то сейчас – нет каких-то ярко выраженных тенденций, - рассказывает Елена Белова. – Главное, чтобы образ смотрелся гармонично. Я покажу несколько несложных вариантов, как для первоклассниц, так и для старшеклассниц. Впрочем, прически для школьниц постарше вполне подойдут и учителям.

Кстати, перед тем, как приступить к укладкам, Елена дала несколько актуальных советов. По ее мнению, прически на 1 сентября не должны быть слишком сложными – все-таки на дворе не эпоха Барокко, а 21-ый век. Не нужно заставлять девочек спать с жесткими бигудями – перед важным днем юные красавицы должны хорошо выспаться. Балом правят естественность и комфорт. Гигантские банты, которые по размеру больше, чем голова их обладательницы, обилие украшений – все это уже не актуально.

Итак, тренируемся перед Днем знаний красиво укладывать волосы нашим школьницам.

Прически на первое сентября:

Для младшеклассниц:

«Косы-жгуты»:

Шаг 1.

Разделяем волосы на два пробора

Волосы должны быть чистые и хорошо расчесаннымиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 2.

С одной стороны от макушки начинаем плести косу. Но не на всю длину. Наша задача – сделать хвост. А косичку сбоку – лишь небольшое украшение, которое гармонично «перетекает» в хвост.

Попробуйте - это несложноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 3.

Делаем такой же высокий хвост со второй стороны. Закрепляем сначала резиночками, а сверху – изящными бантами.

Это просто и красивоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 4.

С обеих сторон плетем жгуты. Для этого каждый хвост разделяем на две пряди. И скручиваем их в одну сторону. Это очень просто! Внизу каждый жгут фиксируем бесцветной резинкой.

Плетем жгутыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вуаля – прическа готова!

Каждый сможет повторить!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Французские косы:

Шаг 1.

Снова разделяем волосы на две части.

Здесь нужно постаратьсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 2

С обеих сторон создаем французские косы. Для того, что заплести одну, нужно отделить небольшую прядь волос от левого уха до середины головы. Затем необходимо разделить эту прядь на три равные части. Затем поочередно перекидывать сначала левую, а затем правую прядь на среднюю, как при плетении обычной косы… Продолжайте плести косу, добавляя поочередно пряди слева и справа. Снизу зафиксируйте каждую косу белоснежными бантиками.

Французские косы очень красивыеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 3.

Расправите каждую прядку, чтобы прическа была объемней и красивее.

Делаем прическу пышнееФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Получилось очень здорово!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прическа для старшеклассниц и преподавателей:

Шаг 1

Разделяем волосы на две части.

Делим волосы на две части и скручиваем с каждой стороны. Нужно работать аккуратноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 2

Каждую часть закручиваем в жгут и объединяем в хвост. Фиксируем.

Объединяем жгуты в хвостФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаг 3

Начинаем закручивать «рулетик»

Шаг 4

«Рулетик» превращаем в шишку.

Как у настоящей принцессы!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изящная прическа готова!