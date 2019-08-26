Поели суши и попали в больницу: 9 человек отравились в японском ресторане под Иркутском

На минувших выходных обычный перекус закончился для девятерых усольчан попаданием на больничную койку. Все они решили провести вечер в японском стиле и заказать на дом необычные для наших широт блюда - роллы и суши. Сначала все было хорошо: дети и взрослые с удовольствием уплетали произведения японской кухни. Но чуть позже гурманы почувствовали себя плохо и обратились в инфекционную больницу.

- Наши сотрудники уже проводят проверку в заведении, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Они взяли у всех пострадавших анализы, чтобы определить характер инфекции, которая вызвала отравление.

Врачи сразу заподозрили, что причина отравления – те самые суши и роллы. Ведь все 9 человек вызвали «Скорую» один за другим. И все они заказывали роллы в одном и том же заведении - ресторане японской кухни, который находится в одном из торговых центров Усолья-Сибирского. А это значит, что в самом массовом отравлении за последнее время виновата именно их некачественная еда.

Пока неизвестно, что послужило причиной появления патогенных организмов в блюдах японской кухни. Может, причиной стали просроченные продукты? Либо же кто-то из сотрудников - носитель инфекции, которая попала в блюда из-за нарушения правил гигиены? Ответов на эти вопросы пока нет. Известно только, что до тех пор, пока проверка не закончится, заведение будет закрыто и не сможет принимать посетителей. Также оказалось, что делом об отравлении 9 человек некачественной едой уже заинтересовались прокуратура и следственный комитет, которые проведут собственные расследования.