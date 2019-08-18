2019-08-18T04:20:01+03:00
Общество

Погода в Иркутске 18 августа: не жарко, но дождя не обещают

Днем на термометре +22 градуса
Ольга БУЕВА
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Погода в Иркутске 18 августа: не жарко, но дождя не обещаютПогода в Иркутске 18 августа: не жарко, но дождя не обещаютФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Не хочется верить, но по-настоящему теплые летние деньки, кажется, остались позади. По утрам и вечерам в Иркутске погода весьма прохладная – хоть шапку надевай. Вот и сегодня, 18 августа, не особо жаркий день в городе. На термометре +22 в обед.

- Переменная облачность, без осадков, - сообщает Гидрометцентр Иркутска.

Уже радует! Дождя не обещают и это радует. По крайней мере, есть шанс в последний выходной не просидеть дома, а выбраться на прогулку, на пикник.

В регионе еще прохладней. По данным синоптиков, по области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду, температура +17,+22 градуса, при облачной погоде +12,+17.

Что ж, остается надеться, что на следующей неделе небесная канцелярия будет благосклонней. И порадует нас теплом и солнцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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