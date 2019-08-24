Уфа - Зенит 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

Первая игра 7 тура РПЛ уже позади! Мы увидели, как сыграли Тамбов и Динамо, а теперь нас ждет встреча Уфа - Зенит, которая состоится 24 августа в 16:30 на стадионе "Нефтяник" в Уфе. Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Представляем вам прямую трансляцию этого противостояния!

Многие считают, что наиболее явным лидером в матче Уфа - Зенит является клуб из Санкт-Петербурга. Неудивительно: подопечные Сергея Семака находятся на первом месте в турнирной таблице и пока не потерпели ни одного поражения, одержав 4 победы и сведя 2 игры вничью. Что касается Уфы, то ей пока не очень везет: по итогам 6 туров она расположилась на 10 месте в турнирке, имея в активе 2 победы, 1 ничью и 3 проигрыша. Но, если вспомнить предыдущий тур, который прошел на прошлой неделе, все уже становится не так очевидно.

Если помните, в своем прошлом матче ФК Уфа смог обыграть одного из лидеров РПЛ, а именно Ростов, сместив его тем самым на 5 строчку и завоевав заветные 3 очка. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу башкирской команды - оба гола забил один из главных бомбардиров клуба - Сильвестр Эмека Игбун. Кто знает: может, именно сегодня у него получится вскрыть оборону зенитовцев и принести Уфе четвертую победу?

Зенитовцам в прошлом туре тоже удалось удивить своих болельщиков - правда, удивление это было отнюдь не радостным. Питерцы сыграли вничью с Ахматом из Грозного, который занимает 11 место в турнирной таблице - ни одна из команд не смогла отметиться голом. Некоторые любители футбола винили в таком результате некачественное судейство, но счет в игре уже не изменить. К слову о той злополучной встрече с Ахматом: тренер сине-бело-голубых Сергей Семак дисквалифицирован на одну игру за оскорбление официальных лиц матча. Поэтому команде из Санкт-Петербурга придется сражаться с Уфой без ценных указаний, которые им давал бы наставник с тренерского мостика.

В сезоне 2019/2020 Уфе и Зениту еще не удавалось встретиться. Но, если мы вспомним результаты их совместных матчей в прошлом сезоне, то поймем, что фаворитом во всех играх были именно сине-бело-голубые. Тогда их первая встреча состоялась 26 августа 2018 года в Уфе. И началась она очень неудачно для хозяев поля. Уже на 3 минуте матча игрок башкирской команды Иван Пауревич случайно срезал мяч в свои ворота. А спустя 8 минут Артем Дзюба смог быстро удвоить преимущество своей команды. И после 11 минуты встречи

командам забить уже не удалось. Так и разошлись - со счетом 2:0 в пользу зенитовцев.

В следующий раз Уфа и Зенит встретились уже после зимнего перерыва - 10 марта, игра состоялась в Санкт-Петербурге. Команде из Башкортостана даже удалось подарить надежду своим фанатам - ведь уже на 25 минуте они смогли открыть счет в матче! Чудо сотворил Кэтэлин Карп, сумевший без труда распечатать ворота Сергея Лунева. Однако праздновать уфимцам пришлось недолго - всего 5 минут. Уже через полчаса после стартового свистка Сердар Азмун сумел сравнять счет. И, не успели гости опомниться и смириться с потерей лидерства в этой игре, как спустя всего 4 минуты Ариэль Ригони забил второй гол в ворота Уфы. Тем самым он установил окончательный счет в матче: 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Таким образом, в матче Уфа - Зенит, прямую трансляцию которого мы сегодня посмотрим, скорее всего победит команда из Санкт-Петербурга. Но уфимцев тоже не стоит недооценивать - они будут играть дома, при поддержке своих болельщиков, и будут очень хотеть продолжить серию побед над лидерами РПЛ. В любом случае, пожелаем обеим командам удачи в этом непростом матче!