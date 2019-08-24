2019-08-24T20:02:51+03:00
Спорт

Обзор матча Уфа - Зенит 24 августа 2019 - 1:0. Счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча Уфа - Зенит в рамках 7 тура РПЛ
Анна ПОПОВА
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Обзор матча Уфа - Зенит 24 августа 2019 - 1:0. Счет, голы, статистика игроков. Фото: пресс-служба ФК УфаОбзор матча Уфа - Зенит 24 августа 2019 - 1:0. Счет, голы, статистика игроков. Фото: пресс-служба ФК Уфа
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Только что в столице Башкортостана, на переполненном стадионе "Нефтяник", завершился интереснейший матч Уфа - Зенит, в котором со счетом 1:0 победили хозяева поля. Вопреки ожиданиям многих, встреча оказалась очень насыщенной и не позволяла ни одной из команд расслабиться ни на секунду. Хотите подробностей? Тогда читайте наш обзор!

На всем протяжении первого тайма команды пытались безуспешно открыть счет. От атак Уфы сине-бело-голубых спасал Андрей Лунев, который совершал просто немыслимые сэйвы, а вратарю хозяев отлично помогали защитники, которые вовремя выбивали мяч из своей штрафной. Уфимцы также несколько раз получали право на угловой, но реализовать ни один из них не удалось.

Но больше владели мячом, конечно, футболисты из Санкт-Петербурга - он был у них на протяжении 64 процентов игрового времени. Башкирская команда, хоть и не имела возможности вести мяч в течение длительного времени, умело пользовалась своими редкими возможностями пойти в атаку. К моменту, когда судья объявил о завершении первого тайма, ни одной из команд не удалось забить гол.

Во втором тайме игра значительно изменилась - Зенит стал больше прессинговать и чаще зарабатывать угловые, которые, впрочем, по-прежнему не приводили к голу. Всего в этом игровом отрезке они попытались реализовать аж 8 ударов с угла! Игроки Уфы начали заметно нервничать и стали совершать ошибки. Три футболиста башкирской команды заработали по желтой карточке в течение нескольких минут - так сильно они хотели остановить гостей в попытках открыть счет в матче.

Хоть Зенит и значительно превосходит Уфу в классе, а первый гол в матче все же смогли забить именно хозяева! На 79 минуте башкирская команда отправилась в очередную атаку. В планах было войти в штрафную и отдать пас Бизяку, который точным ударом поразит ворота Зенита, но передача оказалась неточной. Однако на помощь к своими одноклубникам подоспел Даниил Фомин, который смог быстро перехватить мяч и отправить его прямиком в ворота Лунева, который даже не успел перестроиться и понять, кто же из игроков Уфы сейчас будет атаковать.

Зенит тут же побежал отыгрываться и совершил еще несколько опасных набегов на ворота Уфы, но защитники башкирской команды постоянно выручали своего голкипера - то выбьют мяч головой из штрафной, то подставят ногу так, что мяч полетит в сторону от ворот. В общем, сохранить счет старались все.

И вот основное время подходит к концу - казалось бы, уже можно выдохнуть, но нет - главный судья матча добавляет 5 минут! За это время опасными атаками успели отметиться как Уфа, так и Зенит, но счет по-прежнему не менялся. И вот, за несколько секунд до конца встречи сине-бело-голубые получают право на угловой и забивают гол...но арбитр принимает решение его не засчитывать - Азмун нарушил правила на голкипере хозяев, чего ни в коем случае делать нельзя! И сразу после этого прозвучал финальный свисток - Уфа одержала первую победу над Зенитом за всю историю своего существования, а сине-бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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