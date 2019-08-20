Спасла 43 пассажира в Бурятии: Путина попросили представить к награде бортпроводницу Ан-24 Елену Лапуцкую

Елена Лапуцкая – та самая стюардесса, о которой вся страна узнала в конце июня, когда АН-24 совершил жесткую посадку в поселке Нижнеангарск в Бурятии. Тогда самолет выполнял рейс из Улан-Удэ, на борту – 43 пассажира, 4 члена экипажа. Во время полета отказал один из двигателей. Затем, при посадке, воздушное судно выкатилось за пределы взлетки, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. Пилот и техник погибли сразу. Второй пилот получил травмы, выбрался из горящей кабины через люк. Лапуцкая не растерялась. У нее были всего лишь считанные минуты, чтобы открыть аварийные выходы и вывести всех пассажиров. Она справилась. И в тот момент еще не знала, что у нее самой сломаны ребра, сильный пострадала нога…

А в августе весь мир потрясла другая история. Пилот Дамир Юсупов посадил самолет с 226 пассажирами на борту на кукурузном поле под Жуковским. Погибших нет. Эксперты назвали этот случай чудом. Дамир и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России. Их наградил президент. Тогда в соцсетях и вспомнили катастрофу с АН-24 в Бурятии. Почему не наградили стюардессу Лапуцкую, - возмутились пользователи сети. Реакция последовала.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил наградить бортпроводницу. Соответствующее обращение он направил Владимиру Путину.

Экипаж, чтобы остановить самолет, направил его в здание очистных сооружений.

- Геройский поступок бортпроводницы Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды, - сказал он. - Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Елена Лапуцкая рассказала, что только вышла с больничного. Потом предстоит длительный отпуск, реабилитация. Больше всего она переживает, что погибли пилот и техник. С ними она работала много лет. Потеря – невосполнимая, тяжело. О награде не грезит. Говорит, что документы отправлены в Москву. Всему свое время.

- Мы находимся подальше от Москвы, это нужно понимать, времени требуется больше, - рассказала сибирячка корреспонденту «КП» - Иркутск. - Но я также буду награждена Орденом Мужества и министерской почетной грамотой. Наградят весь экипаж, погибших посмертно…

Хронология катастрофы.Фото: Архив "КП"

Сейчас по авиакатастрофе в АН-24 в Бурятии еще идет расследование.

Кстати, поделилась Елена тем, что написала в соцсетях Дамиру Юсупову – пилоту «Уральских авиалиний» комментарии с благодарностями, с радостью, что удалось посадить борт, избежать жертв. Пилот тоже ответил ей добрыми словами – «знаю вас, вы тоже героиня».

- Мой экипаж тоже сделал все правильно, - с горечью вспоминает она. - Думаю, намеренно направили самолет на здание очистных сооружений. Так остановили самолет. Иначе мы врезались бы в дома…

Также, как стало известно «КП», просьбу наградить Елену Лапуцкую направит руководству страны и правительство Иркутской области. Елена живет в Иркутске, в авиации трудится 18 лет.

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