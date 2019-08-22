Погода на август 2019 в Иркутске: когда к нам придет тепло

До сентября еще добрых полторы недели, а погода за окном уже давно совсем не летняя. Солнце за последние много дней выглянуло только вчера и, увы, совсем ненадолго, в конце недели – снова дожди…

- Такая переменчивая погода, как сейчас является нормальной для юга Иркутской области для конца лета, - рассказывает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Сегодня и в пятницу температура будет подниматься до отметок +26 градусов, в выходные ожидаем похолодание. Жителям северных районов Иркутской области повезет больше: там сохранится теплая солнечная погода.

В субботу, 24 августа, и в воскресенье, 25 августа, в Иркутске синоптики обещают ливневые дожди с грозами и +15... +21 выше нуля. Но не стоит переживать - хмурая погода отступит уже в начале следующей недели. С понедельника, 26 августа, в Приангарье вновь вернется тепло, хоть время от времени и будет накрапывать легкий летний дождик. Температура воздуха будет достигать +18… +23 градусов. Так что не стоит переживать - солнышко еще нас обязательно порадует!