2019-08-22T08:29:44+03:00
Общество

Погода на август 2019 в Иркутске: когда к нам придет тепло

Метеорологи рассказали, какой будет погода на август 2019 в Иркутске
Анна ПОПОВААлла КАКОУРОВА
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Погода в Иркутской области: когда к нам придет тепло?Погода в Иркутской области: когда к нам придет тепло?Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До сентября еще добрых полторы недели, а погода за окном уже давно совсем не летняя. Солнце за последние много дней выглянуло только вчера и, увы, совсем ненадолго, в конце недели – снова дожди…

- Такая переменчивая погода, как сейчас является нормальной для юга Иркутской области для конца лета, - рассказывает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Сегодня и в пятницу температура будет подниматься до отметок +26 градусов, в выходные ожидаем похолодание. Жителям северных районов Иркутской области повезет больше: там сохранится теплая солнечная погода.

В субботу, 24 августа, и в воскресенье, 25 августа, в Иркутске синоптики обещают ливневые дожди с грозами и +15... +21 выше нуля. Но не стоит переживать - хмурая погода отступит уже в начале следующей недели. С понедельника, 26 августа, в Приангарье вновь вернется тепло, хоть время от времени и будет накрапывать легкий летний дождик. Температура воздуха будет достигать +18… +23 градусов. Так что не стоит переживать - солнышко еще нас обязательно порадует!

ИСТОЧНИК KP.RU

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