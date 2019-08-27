2019-08-27T06:09:56+03:00
Досуг в Иркутске

День города Усолье-Сибирское 2019: карнавал, салют и звезды

День города Усолье-Сибирское 2019 станет юбилейным - населенному пункту исполнится 350 лет
Анна ПОПОВА
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День города Усолье-Сибирское 2019: карнавал, салют и звездыДень города Усолье-Сибирское 2019: карнавал, салют и звездыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В последний день августа жители города Усолье-Сибирское не будут скучать по уходящему лету. Наоборот, они будут радоваться и поздравлять друг друга - ведь именно 31 августа они будут отмечать День города Усолье-Сибирское 2019. В этом году праздник обещает быть особенным, потому что этому населенному пункту исполняется 350 лет!

- Основные массовые гулянья в День города будут проходить на стадионе "Химик", - сообщили в пресс-службе администрации Усолья-Сибирского.

Празднование дня рождения города начнется 31 августа в 12:00. В это время от Комсомольской площади стартует большое и красочное карнавальное шествие "Разноцветный юбилей". Жители Усолья-Сибирского, одетые в разноцветные костюмы, пройдут по улицам города и прошагают до стадиона "Химик". Там в 13:00 начнется праздник "Театр глазами детей", в котором будут участвовать творческие коллективы из Усолья-Сибирского.

А в 19:00 на стадионе начнется самая интересная часть праздника - концерт звезд всероссийского масштаба. Свои песни для усольчан исполнят Юлия Савичева и певец Шура. Также на концертной площадке выступит иркутская группа "Меланж".

Завершится День города Усолье-сибирское 2019 большим праздничным салютом. Он прогремит над стадионом "Химик" в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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