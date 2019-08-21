Что нас ждет в будущем?

6 - 8 августа состоялся VIII Международный бизнес-форум Rasia Baikal, который его создатель Александр Шульгин на этот раз решил «приземлить» в Иркутске. Количество и география экспертов, принявших участие в форуме, впечатляют: Гонконг, ЮАР, Франция, США, Бразилия. Похоже, еще один наш земляк наряду с Денисом Мацуевым способен собрать на свое имя и авторитет мировых экспертов. Гости форума все как один говорили: «Александр - мощный двигатель, который аккумулирует вокруг себя людей, идеи и проекты». А сам визионер, бизнесмен и композитор Шульгин на вопрос, почему Иркутск, отвечает:

- Ежегодно форум Rasia Baikal собирает глобальных лидеров со всего мира для обмена знаниями и опытом. Вопрос «Что будет завтра?» в Иркутске звучит особенно актуально: эта территория по праву считается серединой Земли, и новые знания, экспертные мнения и рекомендации должны придать активным людям, патриотам своей территории, динамику развития.

Фото: архив компании

Площадка для знакомства и обмена опытом, получения знаний и экспертного мнения - вот, пожалуй, основная суть форума, который выбивается из линейки традиционных конгрессных мероприятий. Девиз «Без галстуков», что называется, в действии. Вместо ведущего - шоумен (кстати, родом из Усолья-Сибирского), а вместо привычных подготовленных докладов - свободный диалог.

Когда на сцену для приветствия поднялся сверкающий улыбкой Александр Шульгин, не хватало только света ярких софитов и музыкальной заставки. Форум-праздник и начался символично - с подарков. Точнее, с инвестиций. Александр Шульгин вручил директору Иркутского планетария сертификат на покупку 5 профессиональных телескопов, которые будут установлены в школах Иркутской области. Сделав вложение в будущее региона - образование детей, Шульгин продемонстрировал иностранным бизнесменам: в Иркутск инвестировать можно. И нужно.

Модератором первой пленарной сессии «Сибирь - Байкал - Иркутск» выступила Яна Шевченко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития области, которая задала дискуссии четкий вектор:

- Иркутск - лучший регион для инвестирования, который входит в двадцатку привлекательных для инвесторов регионов России. Но, к сожалению, у нас пока мало высокотехнологичных проектов. И нам, безусловно, есть куда расти и чему учиться. Надеюсь, с вашей помощью мы определим направления своего дальнейшего развития.

Итак, лайфхаки для развития региона как инвестиционной площадки по результатам пленарной сессии:

1. Все как один эксперты указали на удаленность Иркутска и высокую стоимость проезда. И если на первое мы никак повлиять не можем, то второе точно в наших руках. А вот компенсировать удаленность нужно дополнительно созданной уникальностью, то есть быть лучше и интереснее соседей.

2. Если уж нам посчастливилось располагаться по соседству с мировой жемчужиной - озером Байкал, есть смысл делать акцент на природе и экологичности. Регион, дружественный к природе. А почему бы нет?

3. Брендирование региона. О нем говорили все эксперты. Тема важности создания бренда и его узнаваемости перетекала из одного выступления в другое.

4. Тема узнаваемости бренда непосредственно связана с распространением информации о нем. Это и традиционные СМИ, и социальные сети, и, собственно, то, чем занимается Агентство инвестиционного развития: продвижение проектов и участие в выставках, конгрессах, форумах. О регионе надо рассказывать как можно больше и как можно дальше. Продвижение региона и инвестиционный PR - это вложение в его будущее развитие.

5) Четкая стратегия и прописанные обязанности перед кредиторами - необходимая составляющая для привлечения инвестиций как в регион, так и на конкретный проект.

- Главное при выборе инвестпроекта - не финансовые выгоды, а минимизация рисков; полная, исчерпывающая информация о проекте и доверие к стране, в экономику которой планируешь вкладываться, - подытожил Ханс Д Хён, главный управляющий партнер Emerging Asia Capital Market.

Тема туризма как инструмента развития и сохранения культурных ценностей легла в основу отдельной дискуссии бизнес-форума. Экспертами на этой площадке выступили вице-президент Национального туристического союза Инна Пехова, директор отеля «Байкальская резиденция» Оксана Варфоломеева, заместитель председателя Байкальского банка Оксана Лобова и другие.

Оксана Лобова рассказала о точках роста туристической отрасли экономики региона. Байкальский банк принимает участие в разработке стратегического плана развития туристического сегмента, и уже определен список потенциальных инвестпроектов в отрасли.

О необходимости использования и сохранения культурных ценностей в модных и современных вещах говорил Никсон Чанг, основатель инвестиционной компании в сфере туристической недвижимости в Гонконге. И этот тренд в Иркутске успешно используют. Пример - «Иркутские кварталы», о которых рассказал Сергей Маяренков, модератор сессии «Будущие города». Он наглядно показал, как современный дизайн в исторических деревянных кварталах Иркутска, которые и есть ценность Иркутска, обновляет городскую среду и дает новый импульс развитию города.

Фото: архив компании

В рамках этой же сессии выступили мэр Усольского района Виталий Матюха и мэр Свирска Владимир Орноев, которые на примере своих малых городов рассказали, как и чем живут люди в них и каким видят свое будущее. Опыт местных мэров Александр Шульгин оценил высоко и запросто предложил консультацию по любым вопросам.

На форуме эксперты обсудили также будущее интернета, строительства, бухгалтерии, налогов и многое другое. Агентство инвестиционного развития организовало презентацию региональных инвестпроектов. Свои проекты представили особая экономическая зона «Ворота Байкала»; строительный портал Yohor.ru как единая площадка для продавцов и покупателей; Международный центр цифровых кочевников на Байкале, объединяющий мировые рынки фриланс-специалистов; производство элайнеров для стоматологической отрасли от компании «Цифротех»; мануфактура «Дикая Сибирь» с производством ягодного пюре из сибирских дикоросов.

Начинающим стартапам, да и всем присутствующим было крайне интересно и познавательно услышать о перспективах своих проектов мнение экспертов, которые не только отлично разбираются в современных трендах, но и являются стратегами будущего. Помимо конкретных советов, чего не хватает проектам и как их правильно презентовать инвесторам, эксперты озвучили простую, на первый взгляд, но невероятно глубокую мысль: «Востребованы будут те, кто умеет разучиваться старому, способен и желает обучаться новому».

Своим видением глобального будущего поделился и сам основатель форума Александр Шульгин.

- Время мегаполисов прошло, на смену им идут гиперполисы. Всего их в мире будет 11, и проживать в каждом будет до 150 миллионов человек. А роль малых региональных городов в будущем - быть островками счастья, где человек будет отдыхать. И востребованность таких островов будет колоссальной!