Будущее уже здесь: жителю Бурятии вживили в руку нанокость, чтобы вылечить сложный перелом

Год назад 31-летний житель Бурятии неудачно упал с велосипеда и сломал правую руку. В районной больнице врачи пошли проверенным путем - вставили специальные спицы, но перелом оказался "вредным", кости так и не срослись. Через 4 месяца уже в другой больнице мужчину вновь прооперировали, поставили пластину, а костный дефект заменили частью другой кости пациента. Но и это не помогло, болты конструкции сломались, и в марте 2019 года операцию пришлось повторить.

- После снятия гипса беспокоили боли, не мог управлять рукой. Оказалось, что моя кость не прижилась на месте перелома. В июне обратился на консультацию в поликлинику республиканской больницы к травматологу Станиславу Жамсоеву. Он меня направил на операцию, - приводит слова пациента пресс-служба Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко города Улан-Удэ.

Нанотехнологии помогают людям.

На этот раз медики решили заменить дефект кости углеродным наноструктурным имплантатом. Это фактически слепок кости, сделанный из специального наноструктурного композиционного материала, который не вызывает отторжения у человеческого организма. Кроме того, за счет пористой структуры имплантанта, мышцы и кости пациента могут свободно прорастать через него, что обеспечивает быстрое восстановление функций поврежденной конечности. Получается, по сути, прочный и легкий "каркас", который надежно скрепляет место перелома, в разы увеличивая его прочность. Доставать или менять имплантант со временем не придется, и это тоже плюс - больному не нужно будет снова ложиться на операцию и проходить реабилитацию после хирургического вмешательства.

- Идея выбора углерода в качестве материала для изготовления медицинских изделий базируется на его уникальном природном свойстве – высокой биологической совместимости. Углерод, сам по себе являясь частицей живой природы, участвует в формировании всех тканей человеческого организма: около 70% массы мышц и 40% костной ткани человека состоят из углерода. Имплантаты максимально приближены по своим характеристикам к свойствам кости человека, обладают специальной пористой структурой. Это создает благоприятные условия для консолидации трансплантатов с костной тканью позвонков, что стимулирует процесс формирования собственной костной ткани, - рассказывает Евгений Шигаев, заведующий травматолого-ортопедическим отделением РКБ им. Н.А.Семашко.

Кстати, углеродный наноструктурный имплантат - разработка отечественных специалистов, и зарубежных аналогов ему пока нет. Сейчас новую разработку активно внедряют в крупных клиниках по всей стране, а в Бурятии впервые применили "нанокость" медики в Улан-Удэ. Операцию провели заведующий ТОО Евгений Шигаев, врач-травматолог Вадим Родионов, врач-травматолог Станислав Жамсоев, анестезиолог-реаниматолог Виталий Раднаев.

Уже на следующий день после вмешательства пациент отметил, что рука наконец-то перестала болеть. И это после года почти непрерывных страданий! Конечно, восстановление займет некоторое время даже в этом случае, но мужчина надеется, что благодаря нанотехнологиям он наконец-то сможет жить полноценной жизнью - как было до рокового перелома.