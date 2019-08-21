2019-08-21T05:12:26+03:00
Здоровье

Будущее уже здесь: жителю Бурятии вживили в руку нанокость, чтобы вылечить сложный перелом

До этого мужчина перенес три операции, но сломанная рука по-прежнему болела, а место перелома никак не хотело заживать
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Будущее уже здесь: жителю Бурятии вживили в руку нанокость, чтобы вылечить сложный перелом.Будущее уже здесь: жителю Бурятии вживили в руку нанокость, чтобы вылечить сложный перелом.
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Год назад 31-летний житель Бурятии неудачно упал с велосипеда и сломал правую руку. В районной больнице врачи пошли проверенным путем - вставили специальные спицы, но перелом оказался "вредным", кости так и не срослись. Через 4 месяца уже в другой больнице мужчину вновь прооперировали, поставили пластину, а костный дефект заменили частью другой кости пациента. Но и это не помогло, болты конструкции сломались, и в марте 2019 года операцию пришлось повторить.

- После снятия гипса беспокоили боли, не мог управлять рукой. Оказалось, что моя кость не прижилась на месте перелома. В июне обратился на консультацию в поликлинику республиканской больницы к травматологу Станиславу Жамсоеву. Он меня направил на операцию, - приводит слова пациента пресс-служба Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко города Улан-Удэ.

Нанотехнологии помогают людям.

Нанотехнологии помогают людям.

На этот раз медики решили заменить дефект кости углеродным наноструктурным имплантатом. Это фактически слепок кости, сделанный из специального наноструктурного композиционного материала, который не вызывает отторжения у человеческого организма. Кроме того, за счет пористой структуры имплантанта, мышцы и кости пациента могут свободно прорастать через него, что обеспечивает быстрое восстановление функций поврежденной конечности. Получается, по сути, прочный и легкий "каркас", который надежно скрепляет место перелома, в разы увеличивая его прочность. Доставать или менять имплантант со временем не придется, и это тоже плюс - больному не нужно будет снова ложиться на операцию и проходить реабилитацию после хирургического вмешательства.

- Идея выбора углерода в качестве материала для изготовления медицинских изделий базируется на его уникальном природном свойстве – высокой биологической совместимости. Углерод, сам по себе являясь частицей живой природы, участвует в формировании всех тканей человеческого организма: около 70% массы мышц и 40% костной ткани человека состоят из углерода. Имплантаты максимально приближены по своим характеристикам к свойствам кости человека, обладают специальной пористой структурой. Это создает благоприятные условия для консолидации трансплантатов с костной тканью позвонков, что стимулирует процесс формирования собственной костной ткани, - рассказывает Евгений Шигаев, заведующий травматолого-ортопедическим отделением РКБ им. Н.А.Семашко.

Кстати, углеродный наноструктурный имплантат - разработка отечественных специалистов, и зарубежных аналогов ему пока нет. Сейчас новую разработку активно внедряют в крупных клиниках по всей стране, а в Бурятии впервые применили "нанокость" медики в Улан-Удэ. Операцию провели заведующий ТОО Евгений Шигаев, врач-травматолог Вадим Родионов, врач-травматолог Станислав Жамсоев, анестезиолог-реаниматолог Виталий Раднаев.

Уже на следующий день после вмешательства пациент отметил, что рука наконец-то перестала болеть. И это после года почти непрерывных страданий! Конечно, восстановление займет некоторое время даже в этом случае, но мужчина надеется, что благодаря нанотехнологиям он наконец-то сможет жить полноценной жизнью - как было до рокового перелома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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