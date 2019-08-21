"У меня рак, умираю!":два года сибирячка выманивала деньги в соцсетях, притворяясь онкобольной

-У меня рак, умираю!!!!

Такой отчаянный вопль о помощи получил однажды в соцсетях 38-летний житель столицы Бурятии. А через два года он пришел в полицию Улан-Удэ с заявлением - меня обманули!А Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей несколько лет назад познакомился с женщиной, которая, по ее словам, также проживала в столице Бурятии. Между ними завязалась переписка, а со временем новая знакомая призналась, что страдает от рака крови и нуждается в средствах на лечение. Мужчина пожалел несчастную, и стал по возможности переводить ей деньги на банковский счет.

- Женщина не раз упоминала о необходимых ей дорогостоящих лекарствах и процедурах. А спустя два года женщина, с которой он к тому времени рассчитывал на серьезные отношения, перестала выходить на связь. Поиски ее по местам работы и жительства результата не дали - все сообщенные сведения оказались ложными. Мужчина, поняв, что его обманули, обратился в полицию, - рассказали "КП-Иркутск" в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Поскольку никаких реальных сведений об "онкобольной" у правоохранителей не было, единственной зацепкой стал тот самый счет, на который сердобольный улан-удэнец переводил деньги. Узнать информацию о владелице не составило большого труда - ею оказалась 39-летняя жительницы Мухоршибирского района. Которая, кстати, состоит в законном браке, работает сторожем и никаким онкологическим заболеванием не страдает. Интересно, что до этого подозреваемая в поле зрения полиции не попадала, судимостей не имеет, и что подтолкнуло ее на преступный путь, понять довольно сложно.

Зато теперь в отношении предприимчивой гражданки возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Материалы дела будут переданы улан-удэнскими полицейскими в отдел полиции по Мухоршибирскому району для дальнейшего расследования.

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