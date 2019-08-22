ИГМУ - 100 лет

В 2019 году Иркутский государственный медицинский университет празднует 100 лет. Весь юбилейный год в вузе проходят праздничные мероприятия, которые охватят различные направления деятельности вуза – науку, образование, практическую медицину. Гостей на тематических конференциях и симпозиумах много и все они титулованные. Иркутская медицинская школа высоко ценится не только в стране, но и в мире, а выпускники ИГМУ уже 100 лет пополняют кадровый состав лечебных учреждений региона и всей страны.

ИГМУ: как все начиналось

Иркутский государственный медицинский университет - один из старейших вузов Сибири. Его становление началось в далеком августе 1919 года, когда в России шла гражданская война, а в недавно открытом Иркутском государственном университете, при физико -математическом факультете было открыто медицинское отделение. Всего через полгода, 20 января 1920 года, как и следовало ожидать, отделение выросло в самостоятельный факультет.

Его первыми преподавателями стали профессора с мировым именем, представители Казанской школы медицины. Родоначальником ИГМУ называют профессора Н.Д. Бушмакина, известного анатома, ректора университета и первого, впоследствии, ректора Хабаровского медицинского института. Вместе с ним на ниве медицинского просвещения трудились профессор Н.Т. Шевяков - биологе мировым именем, профессор Н.Т. Синакевич - хирург первой руки, профессор В.А. Донской, с приездом которого начал работать музей патологии, профессора А.Д. Сперанский и И.И. Топорков, профессора М.С. и А.С. Малиновские. Именно они заложили основу медицинского образования в Иркутске.

Шла война, потом разруха и вузу жилось очень тяжело. Но людям он был нужен, поэтому помогали всем миром, как могли. В том числе и медицинскому факультету. Так, шахтеры из Черемхова делились со студентами добытым углем. Надо же было отапливать помещения. А командование 5-й армии передало будущим медикам бесценный для них дар - хорошо оснащенный госпиталь, большое количество оборудования и медицинского инвентаря.

Уже в 1921 году открылись кафедры с клиниками: акушерско-гинекологическая, факультетские терапевтическая и хирургическая с рентгеновским кабинетом, пропедевтическая и хирургическая с лабораторией, кожно-венерическая, глазных болезней, нервных и психических болезней с рентгеновским кабинетом, лабораторией и библиотекой, физиологической (ныне биологической) химии с лабораторией. А через год их список пополнили кафедры фармакологии и фармхимии, судебной медицины, одонтологии, инфекционных болезней и другие. В это же время при ИГУ организуется научное медицинское общество, в котором состоят не только сотрудники факультета, но и практические врачи города и области и студенческое научное общество имени И.И. Мечникова под руководством профессоров А.А. Мелких, В.Т. Шипачева и О.П. Бронштейна.

А 15 июля 1922 года состоялся первый выпуск врачей в количестве 27 человек. В числе первых выпускников медицинскою факультета ИГУ были Х.Г. Ходос, С.С. Позднов, М.П. Кузнецова-Мациевская, А.И. Фельдгун, П.В. Апарин. М.И. Гамов.

Пройдет всего десять лет с момента открытия факультета и он получит новый статус. Весной 1930 года факультет выделился в самостоятельный институт (ИГМИ) и перешёл в ведение Наркомздрава. К этому времени в Иркутске уже получили дипломы 600 врачей, но этого не хватало региону. Институт, в наше время ИГМУ, расширялся, появились медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический и педиатрический факультеты, а чуть позже - санитарно-гигиенический и рабочий факультеты.

ИГМУ в военные годы: все для фронта

С началом Великой Отечественной войны жизнь ИГМУ изменилась. Лучшие здания, где размещались учебные базы, институт предоставил в распоряжение эвакогоспиталей, которым отдавали силы преподаватели вуза. Многие преподаватели ушли на фронт. Учиться медики стали не пять лет, а четыре года. Этого требовала война, за годы которой институт подготовил 774 врача, на его базах прошли специализацию и усовершенствование более 2 тысяч медиков.

Главный врач факультетских клиник А.А. Попов возглавил отдел эвакогоспиталей отдела здравоохранения Иркутской области. Вместе с ним работали ведущие ученые-медики - профессор А.И. Соркина (главный хирург), профессор Н.З. Мочалин (главный терапевт). Эвакогоспитали возглавляли преподаватели института доценты Н.В. Косицин, Г.И. Феоктистов, ассистенты В.П. Капустин, Э.А. Монжиевский. За годы войны в госпиталях города Иркутска получили помощь более 100 тысяч раненых. Научные исследования, которые велись в это время профессорами К.П. Сапожковым, В.Г. Шипачёвым, А.И. Соркиной, X.T. Ходосом были посвящены одной задаче - поставить на ноги раненых.

Сибири нужны врачебные кадры

После войны Иркутская область стала центром строительства новых заводов – гигантов, ГЭС. Строились города, возводилась Байкало-Амурская магистраль. Это потребовало от медиков, в том числе от преподавателей вуза, решения соответствующих задач, связанных с производственной медициной.

В 1952 году будущий ИГМУ начал готовить стоматологов. До этого кадры этих специалистов проходили обучение в Иркутском стоматологическом институте. А в 1982 году, сравнительно недавно, появился и остро необходимый всей Восточной Сибири педиатрический факультет.

Новое время диктовало новые правила. И в 1990 году профессор А.А. Майборода стат первым ректором института, избранным на альтернативной основе. А еще через два года, в 1992 году Иркутский государственный медицинский институт прошел государственную аттестацию по оценке качества подготовки специалистов и в мае 1995 года получил статус университета (ИГМУ).

СПРАВКА «КП»

За 90 лет в стенах ИГМУ подготовлено около 50 000 врачей, провизоров, медицинских сестер-руководителей. Создан кадровый и научный потенциал не только для университета, учреждений и органов практического здравооханения региона, но и для Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, Иркутского государственного института усовершенствования врачей, региональных НИИ медицинского профиля и других.

В университете обучается более 4000 студентов, не только из России, но и всего мира.