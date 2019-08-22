2019-08-22T06:37:22+03:00
Досуг в Иркутске

Книжный фестиваль в Иркутске 2019: приедут детские писатели Андрей Жвалецкий, Евгения Пастернак, Алексей Олейников

Книжный фестиваль в Иркутске состоится с 30 августа по 1 сентября, запланирована разнообразная программа
Любовь АРБАТСКАЯ
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Книжный фестиваль в Иркутске 2019: приедут детские писатели Андрей Жвалецкий, Евгения Пастернак, Алексей Олейников. Фото: Лали ЛОБАНОВА.Книжный фестиваль в Иркутске 2019: приедут детские писатели Андрей Жвалецкий, Евгения Пастернак, Алексей Олейников. Фото: Лали ЛОБАНОВА.
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Итак, книжный фестиваль в Иркутске 2019 начнется практически через неделю. Мероприятие, на котором соберутся десятки известных писателей, критиков, издателей со всей России и из других стран, кстати, будет интересно не только взрослым. К нам приедут и авторы литературы для детей.

Так Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак - популярные детские писатели из Беларуси. Работают в соавторстве, авторы книг "Я хочу в школу", "Москвест". Они проведут встречи с юными читателями, расскажут, как создать увлекательный сюжет и помогут написать им свои первые рассказы.

Алексей Олейников - писатель, редактор электронного журнала «Переплет» и преподаватель литературы - подскажет детям, как создавать целые миры в фэнтезийном жанре. А еще презентует новое произведение «Соня из 7 буэээ» для подростков на острые социальные темы и раскроет секреты современной графической поэзии.

Встретится с начинающими литераторами и писатель Артур Гиваргизов. С ним можно будет поговорить о современных детских стихах и разыграть его пьесы по ролям.

Ну а что насчет детской литературы в Иркутске? Перед маленькими читателями выступят авторы журнала «Сибирячок» Евгений Хохряков и Юрий Баранов, а также автор Анна Масленникова.

Кроме того, в программе книжного фестиваля в Иркутске 2019 - фестиваль мультфильмов и ярмарка 35 детских книжных издательств.

Все встречи, лекции, мастер-классы в рамках мероприятия - бесплатные. Организаторы фестиваля - фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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