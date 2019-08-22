Комары атакуют: из-за дождей и паводков на юге Иркутской области развелись кровопийцы

Привыкли иркутяне, что комаров и мошек в нашем городе немного. И гулять можно спокойно, не боясь быть покусанными, и окна на ночь оставлять открытыми. Но в августе насекомых тут развелось гораздо больше, чем обычно. Специалисты говорят, что сейчас в Иркутске примерно на 50 процентов больше гнуса, чем прошлым летом. Откуда такое нашествие?

- Лето выдалось дождливым, а личинки комаров как раз развиваются в лужах, болотах, на берегах водоемов, - объясняет профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. - В сухую погоду большая часть потомства погибает, поэтому в северных районах Иркутской области, где долго стояла жара и были лесные пожары, сейчас практически нет гнуса. А на юге региона комарам раздолье из-за высокой влажности.

Атаковать сибиряков комары будут примерно до середины сентября, пока не начнутся заморозки. Так что стоит быть начеку: использовать аэрозоли от комаров, закрывать окна на ночь. Иначе покусают. А реакция на это у всех разная – кто-то почесал укус и забыл, а кому-то приходится лечиться. Так, горожане рассказывают, что в Ивано-Матренинскую детскую больницу сейчас приводят много ребят с аллергической реакцией на укусы насекомых.

- Пока мы с дочкой ждали свою очередь, в приемный покой привели 8-10 детей, и у всех сильные отеки от укусов, - рассказывает иркутянка Ольга. - У одной девочки заплыли глаза и остались только щелки, у другой так сильно распухла нога, что ее госпитализировали! У моей дочери тоже недавно отекал глаз после комариного укуса, пришлось давать ей противоаллергические таблетки, чтобы все прошло.

- Конечно, можно лечиться самим, пить антигистаминные лекарства, - комментирует заведующая аллергоцентром Иркутска Людмила Секретарева. - Они безвредные и отпускаются, как правило, без рецепта врача. Но если тревожные симптомы после укусов насекомых только ухудшаются, например, отекают руки или ноги, появляются боли в теле, то лучше не затягивать, а сразу обратиться к терапевту. У нас пока всплеска обращений по поводу укусов нет – пациентов столько же, как прошлым летом.