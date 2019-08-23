2019-08-23T10:11:38+03:00
Общество

Трасса Р-255 "Сибирь" пройдет в обход Усолья-Сибирского

Строительство объезда на трассе Р -255 в районе Усолья-Сибирского уже началось и позволит сократить время в пути
Яна ЛИСИНА
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Дорогу построят к 2024 году.Дорогу построят к 2024 году.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сейчас автомобилисты испытывают немалые трудности на дороге в районе Усолья-Сибирского. Трасса Р-255 "Сибирь" пролегает через город. А здесь, извините, и пешеходные переходы, и светофоры, и ограничения скорости. В результате тратится в пробках драгоценное время. А если учесть то, что по федералке двигаются дальнобойщики?! Есть и еще один существенный минус – для жителей самого города небезопасно, часто происходят аварии. Так что вопрос строительство объездной назрел давно и, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Старт объявлен. Во вторник, 27 августа, дорожники в честь этого события даже открывают памятную стелу.

- Предстоит проложить 43 километра новой дороги, - рассказывают в Упродор «Прибайкалье». – Разрешение на строительство от Федерального дорожного агентства получено и уже в сентябре начнутся работы.

Яндекс карты.

Яндекс карты.

Новая дорога будет четырехполосной. На ней сделают шесть транспортных развязок, в том числе двухуровневые. Над трассой Р-255 возведут пять путепроводов, над реками – пять мостов. Вот такой масштаб! Все по современным технологиям и требованиям. Так, два надземных пешеходных перехода оборудуют подъемниками для маломобильных граждан. Конечно, проведут освещение, сделают и разделительное металлическое барьерное ограждение, шумозащитные экраны.

- В результате трасса Р-255 обеспечит «зеленый коридор» для транзитного транспорта, - поясняют специалисты. – Ведь сейчас через Усолье-Сибирское и поселок Тельма в сутки проходит около 20 тысяч машин. Это почти выше положенной нормы.

Так что время в пути - короче, пропускная способность – больше, ДТП – меньше. Новый участок трассы Р-255 построят к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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