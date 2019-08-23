2019-08-23T10:32:01+03:00
Общество

Дом молодежи создадут на месте бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске

Возле здания появится арт-сквер и выставочная площадка
Любовь АРБАТСКАЯ
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Дом молодежи создадут на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Дом молодежи создадут на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Один из первых современных иркутских кинотеатров «Чайка» показал последний сеанс еще весной 2018 года. Почему он закрылся, владельцы сохранили в тайне. Но не пропадать же таким площадям?! Теперь на месте кинотеатра появится Дом молодежи. Клуб молодых архитекторов разработал целый план, как обновить здание и сделать комфортным для мероприятий и встреч. Итак, что там будет интересного?

- На первом этаже появится большой зрительный зал на 420 мест, где будут проходить концерты, спектакли, также универсальный, который можно использовать, как угодно – от проведения выставок до соревнований, центр молодежного творчества, коворкинг (пространство для совместной работы – прим. Ред.), - рассказывают в администрации Иркутска. - На втором - малый зрительный на 180 человек и конференц-аудитория. На прилегающей территории обустроят арт-сквер и выставочную площадку.

Так что активистам будет, где встречаться, общаться, делиться творческими идеями. Там будут проводиться научные конференции, игры КВН, театральные постановки и не только.

Когда Дом молодежи откроется, пока точно неизвестно, но реконструкция здания уже идет полным ходом. В первую очередь, специалисты укрепляют строительные конструкции – плиты и дверные проемы. Все-таки последний раз здание ремонтировали давно, в 2002 году. Внутри уже сняты все декоративные элементы, которые когда-то украшали кинотеатр «Чайка», а волонтеры убрали весь строительный мусор. Кстати, реконструкцией здания занимаются не только профессионалы, но и сама молодежь, а конкретно студенческие строительные отряды. Можно сказать, ребята сами создают быт для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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