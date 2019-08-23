Собери ребенка в школу: сколько это стоит в Иркутске

Всего неделя остается до 1 сентября. Первоклашки радуются: «Ура, скоро в школу!». Старшеклассники, наоборот, морщатся и ловят последние дни отдыха за хвост. Ну а для родителей и тех, и других сейчас время хлопот - надо ведь собрать чадо к началу учебного года. А это, значит, озадачиться покупкой канцелярии, формы, спорткостюма и далее по списку. А он велик! И траты, соответственно, тоже. Итак, во сколько же обходится уникальный квест - собери ребенка к школе - в Иркутске?

- По сравнению с прошлым годом, одежда для учеников подорожала на 2,8 процента, особенно подскочили цены на сорочки для мальчиков и утепленные куртки, - подсчитали в Иркутскстате. - Канцелярия стала дороже на 5,7 процента, заметнее всего выросла стоимость простых карандашей.

Что ж, придется раскошелиться. Начнем с одежды. Если в школе, где учится ваше чадо, есть единая форма, то все проще - шьете костюмы на заказ. А если нет, то придется самим подбирать детям красивые классические наряды. Для девочки, в первую очередь, это белая блузка, юбка или сарафан, туфли, для мальчишек – сорочка и брюки, ботинки. На уроки физкультуры – спортивный костюм и кроссовки. Скоро похолодает, так что еще нужен джемпер, теплая куртка, обувь. Получается, набор-минимум для ученицы, согласно данным Иркутскстата, обойдется в 14 489 тысяч рублей, для ученика – 12 601 рубль. Это средние цифры, но они близки к реальности. А некоторые вещи в Иркутске можно купить даже дешевле.

Поход по магазинам под лозунгом "Собери ребенка в школу" в Иркутске продолжается. Теперь переходим к канцелярии. Самая затратная строка расходов – ранец, он стоит порядка двух тысяч рублей. Также школьнику необходимы тетради, альбом для рисования, ручки, простые карандаши, набор фломастеров, учебники. Если купите всех принадлежностей по одной штуке, потратите примерно 2564 рубля. Но ведь понадобится много!

Тем не менее, считаем минимальные расходы. Чтобы собрать дочку в школу, потратите около 17 053 рублей, сына – 15 165 рублей.

Кстати, в других регионах Сибири и цены другие. Например, в Красноярске школьная форма и канцелярия обойдутся дешевле: для девочек средний чек - 11 958 рублей, для парней – 10 332 рубля. В Томске минимальный набор для школьника тоже стоит около 11 тысяч рублей, по данным статистики. А в Иркутске, несмотря на близость Китая (казалось бы, цены должны быть дешевле?) ежегодная акция каждого отдельного родителя "Собери ребенка в школу", вылетает в копеечку.

Фото: Наталья ВИБЕ.