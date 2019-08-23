2019-08-23T12:04:29+03:00
Общество

Собери ребенка в школу: сколько это стоит в Иркутске

Иркутскстат подсчитал цены на канцтовары и форму, чтобы выяснить, сколько стоят сборы ребенка в школу
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Иркутскстат: сколько стоит собрать ребенка в школуИркутскстат: сколько стоит собрать ребенка в школуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Всего неделя остается до 1 сентября. Первоклашки радуются: «Ура, скоро в школу!». Старшеклассники, наоборот, морщатся и ловят последние дни отдыха за хвост. Ну а для родителей и тех, и других сейчас время хлопот - надо ведь собрать чадо к началу учебного года. А это, значит, озадачиться покупкой канцелярии, формы, спорткостюма и далее по списку. А он велик! И траты, соответственно, тоже. Итак, во сколько же обходится уникальный квест - собери ребенка к школе - в Иркутске?

- По сравнению с прошлым годом, одежда для учеников подорожала на 2,8 процента, особенно подскочили цены на сорочки для мальчиков и утепленные куртки, - подсчитали в Иркутскстате. - Канцелярия стала дороже на 5,7 процента, заметнее всего выросла стоимость простых карандашей.

Что ж, придется раскошелиться. Начнем с одежды. Если в школе, где учится ваше чадо, есть единая форма, то все проще - шьете костюмы на заказ. А если нет, то придется самим подбирать детям красивые классические наряды. Для девочки, в первую очередь, это белая блузка, юбка или сарафан, туфли, для мальчишек – сорочка и брюки, ботинки. На уроки физкультуры – спортивный костюм и кроссовки. Скоро похолодает, так что еще нужен джемпер, теплая куртка, обувь. Получается, набор-минимум для ученицы, согласно данным Иркутскстата, обойдется в 14 489 тысяч рублей, для ученика – 12 601 рубль. Это средние цифры, но они близки к реальности. А некоторые вещи в Иркутске можно купить даже дешевле.

Поход по магазинам под лозунгом "Собери ребенка в школу" в Иркутске продолжается. Теперь переходим к канцелярии. Самая затратная строка расходов – ранец, он стоит порядка двух тысяч рублей. Также школьнику необходимы тетради, альбом для рисования, ручки, простые карандаши, набор фломастеров, учебники. Если купите всех принадлежностей по одной штуке, потратите примерно 2564 рубля. Но ведь понадобится много!

Тем не менее, считаем минимальные расходы. Чтобы собрать дочку в школу, потратите около 17 053 рублей, сына – 15 165 рублей.

Кстати, в других регионах Сибири и цены другие. Например, в Красноярске школьная форма и канцелярия обойдутся дешевле: для девочек средний чек - 11 958 рублей, для парней – 10 332 рубля. В Томске минимальный набор для школьника тоже стоит около 11 тысяч рублей, по данным статистики. А в Иркутске, несмотря на близость Китая (казалось бы, цены должны быть дешевле?) ежегодная акция каждого отдельного родителя "Собери ребенка в школу", вылетает в копеечку.

Фото: Наталья ВИБЕ.

Фото: Наталья ВИБЕ.

Фото: Наталья ВИБЕ.

Фото: Наталья ВИБЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Женщина отсудила у администрации одного из северных городов Иркутской области более 200 тысяч рублей
Иркутянин снял лобовое стекло с машины, чтобы не платить штраф за тонировку
Девушка, которую ночью 22 августа избили Иркутске, ищет свидетелей
Друг по переписке оказался мошенником: иркутянка перевела аферисту 65 тысяч рублей
Закcобрание проработает с минимущества вопрос о выделении средств на Дворец бракосочетаний в Ангарске
Новая визитная карточка: в Ангарске завершают строительство набережной
Ангарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумулятор
Поддержка предпринимателей пострадавших от наводнения районов Иркутской области будет усилена
Партию кухонных досок с нацистской символикой выявили иркутские таможенники
В Ангарске местный житель осужден за оскорбление в интернете
Житель Тайшетского района зарезал знакомого, спрятал тело в погребе и устроил пожар
В Бурятии работница сельской администрации скостила срок заключенной
Рысь позирует: дикую красавицу-кошку на Байкале поймали в прицел скрытой камеры
В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление
Все, кто лишился домов во время паводка в Иркутской области, получат новое жилье
Три туристические фирмы из Иркутска долгое время присваивали деньги клиентов
Сергей Сокол предложил повысить прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области
Гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области станет адресной
В Иркутской области может появиться Байкальская туристическая полиция