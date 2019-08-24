2019-08-24T04:38:22+03:00
Происшествия

Ребенок стоял на подоконнике и звал маму: в Улан-Удэ полицейские спасли малыша

Двухлетнего мальчика оставили без присмотра [видео]
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
Поделиться:
Полицейские в Бурятии спасли оставленного без присмотра малышаПолицейские в Бурятии спасли оставленного без присмотра малыша
Изменить размер текста:

Среди бела дня 23 августа в Октябрьском районе Улан-Удэ едва не случилась настоящая трагедия. В полицию позвонила взволнованная женщина и сообщила, что на подоконнике второго этажа у открытого окна стоит ребенок, которому на вид не больше двух лет. В любой момент малыш мог упасть с опасной для него высоты, поэтому действовать нужно было быстро. На место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы.

Спасение ребенка в Бурятии.пресс-служба МВД по РБ

Приехав к дому, полицейские попробовали звонить в дверь, но оказалось, что в квартире никого нет. Тогда сотрудники ППС вернулись к открытому окну, а работники соседнего магазина уже успели раздобыть стремянку.

- Сержант полиции Станислав Базаров взял у сотрудников одного из магазинов лестницу, а сержант Цырендоржо Базаржапов поднялся в квартиру, где снял с подоконника малыша и успокоил его, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

Через некоторое время на месте событий появилась и 18-летняя мать ребенка. Она объяснила полицейским, что оставила двухлетнего сына под присмотром 16-летней подруги, а та уложила ребенка спать и ушла по своим делам. Мальчик проснулся, захотел пить, но не обнаружил рядом мамы, и залез на подоконник, чтобы ее "найти". Лишь благодаря неравнодушным гражданам и смелости полицейских с малышом ничего не случилось.

А вот в отношении матери ребенка инспектором ПДН был составлен административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Иркутске 24 августа: будет гроза и дождь
Добро пожаловать в команду: БК Иркут представил первого новичка
Женщина отсудила у администрации одного из северных городов Иркутской области более 200 тысяч рублей
Иркутянин снял лобовое стекло с машины, чтобы не платить штраф за тонировку
Девушка, которую ночью 22 августа избили Иркутске, ищет свидетелей
Друг по переписке оказался мошенником: иркутянка перевела аферисту 65 тысяч рублей
Закcобрание проработает с минимущества вопрос о выделении средств на Дворец бракосочетаний в Ангарске
Новая визитная карточка: в Ангарске завершают строительство набережной
Ангарчанин получил условный срок за то, что уговорил подростков украсть аккумулятор
Поддержка предпринимателей пострадавших от наводнения районов Иркутской области будет усилена
Партию кухонных досок с нацистской символикой выявили иркутские таможенники
В Ангарске местный житель осужден за оскорбление в интернете
Житель Тайшетского района зарезал знакомого, спрятал тело в погребе и устроил пожар
В Бурятии работница сельской администрации скостила срок заключенной
Рысь позирует: дикую красавицу-кошку на Байкале поймали в прицел скрытой камеры
В Иркутске разыскивают мужчину, совершившего особо тяжкое преступление
Все, кто лишился домов во время паводка в Иркутской области, получат новое жилье
Три туристические фирмы из Иркутска долгое время присваивали деньги клиентов
Сергей Сокол предложил повысить прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области
Гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области станет адресной
В Иркутской области может появиться Байкальская туристическая полиция