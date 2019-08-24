Ребенок стоял на подоконнике и звал маму: в Улан-Удэ полицейские спасли малыша

Среди бела дня 23 августа в Октябрьском районе Улан-Удэ едва не случилась настоящая трагедия. В полицию позвонила взволнованная женщина и сообщила, что на подоконнике второго этажа у открытого окна стоит ребенок, которому на вид не больше двух лет. В любой момент малыш мог упасть с опасной для него высоты, поэтому действовать нужно было быстро. На место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727793" frameborder="0"></iframe> Спасение ребенка в Бурятии.пресс-служба МВД по РБ

Приехав к дому, полицейские попробовали звонить в дверь, но оказалось, что в квартире никого нет. Тогда сотрудники ППС вернулись к открытому окну, а работники соседнего магазина уже успели раздобыть стремянку.

- Сержант полиции Станислав Базаров взял у сотрудников одного из магазинов лестницу, а сержант Цырендоржо Базаржапов поднялся в квартиру, где снял с подоконника малыша и успокоил его, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

Через некоторое время на месте событий появилась и 18-летняя мать ребенка. Она объяснила полицейским, что оставила двухлетнего сына под присмотром 16-летней подруги, а та уложила ребенка спать и ушла по своим делам. Мальчик проснулся, захотел пить, но не обнаружил рядом мамы, и залез на подоконник, чтобы ее "найти". Лишь благодаря неравнодушным гражданам и смелости полицейских с малышом ничего не случилось.

А вот в отношении матери ребенка инспектором ПДН был составлен административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.