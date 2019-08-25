Уже второй день в Иркутске проходит большой гастрономический фестиваль "О, да! Еда!" Он проходит в нашем городе не в первый раз, и всегда привлекает внимание всех, кто любит вкусно поесть. А кто из нас этого не любит? Если вы не были на этом гастрономическом фестивале, то вы еще сможете успеть его посетить - ведь развлекательная программа продлится аж до 10 часов вечера!

На фестивале "О, да! Еда!" вы сможете попробовать блюда от шеф-поваров из 30 иркутских ресторанов, которые разбили свои палатки на острове Конный. Они будут представлять кухни из различных уголков мира - от восточной и азиаткой до европейской и американской. И все это можно будет бесплатно отведать в одном месте. Так что откладывайте диету и правильное питание на потом и устройте праздник живота!

Фестиваль О, да! Еда! в Иркутске: пробуем блюда со всех континентов. Фото предоставлено организаторами

Также каждый сможет и сам попробовать приготовить блюдо от шефа, поучаствовав в кулинарных мастер-классах. А, если вы не очень любите готовить, а больше предпочитаете есть, то тогда специально для вас на фестивале пройдет конкурс по поеданию бургеров на скорость - посмотрим, сколько бутербродов сможет съесть самый голодный участник!

Помимо гастрономической программы, на фестивале "О, да! Еда!" можно будет также отдохнуть культурно. В течение всего дня на острове Конный будут работать кинотеатр под открытым небом, танцевальная площадка с зажигательными ди-джейскими сетами, а также интересные фотозоны. А самые маленькие гости праздника смогут развлечься в детской киностудии, квест-комнате и развлекательных детских зонах. И, если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь - на фестивале "О, да! Еда!" найдется развлечение для каждого!

Фестиваль О, да! Еда! в Иркутске: пробуем блюда со всех континентов. Фото предоставлено организаторами

Кстати, "Комсомольская правда" тоже будет на гастрономическом фестивале "О, да! Еда!", ведь она является одним из партнеров этого мероприятия. До самого вечера на острове Конный будет работать ее фирменная палатка, в которой вы сможете не только купить свежий номер любимой газеты, но и выбрать книги из кулинарных коллекций, которые точно понравятся любителям перекусить!

Одна из главных кулинарных новинок издательского дома "Комсомольская правда" - книга под названием "Легкие на подъем. Яркие рецепты для похудения" - она буквально создана для тех, кто хочет хорошо поесть и при этом потерять лишние килограммы. Другая не менее популярная книга о еде, "Семейная кухня. Готовим с любимыми", расскажет, как накормить мужа, детей и родителей и при этом всем угодить. Еще одно издание будет особенно актуальным для тех, кто занимается заготовками - оно называется "Золотой запас" и таит в себе множество необычных рецептов для маринования. Ну и самая горячая книга из перечисленных, "Острая подача" - создана специально для тех, кто любит готовить "с перчинкой".