Цены на продукты в Иркутской области: что подешевело, а что подорожало с января 2019 года

Вопреки распространенному мнению, цены на продукты питания в нашей стране могут не только расти, но и значительно падать. Специалисты из Иркутскстата выяснили, как изменилась стоимость самых распространенных товаров, которые жители Иркутской области покупают в продовольственных магазинах. Давайте узнаем, какие продукты мы сможем купить в достаточном количестве, а на каких нам лучше сэкономить.

Ситуация на рынке мясных и рыбных продуктов в Иркутской области достаточно противоречивая. Если, например, килограмм говядины с января успел подорожать на 13 рублей, то цена такого же количества свинины за это время не изменилась. Стоимость свежей рыбы же за это время скакнула сразу на 40 рублей за килограмм. А вот мороженая курица за 7 месяцев успела подешеветь - правда, ненамного - всего на 4 рубля за кило.

Если говорить об овощах, то цены на них тоже заметно изменились. Килограмм капусты подорожал в среднем на 10 рублей, а цены на морковь подскочили сразу на 15 рублей с января текущего года. Примерно на столько же увеличилась цена и еще одного корнеплода - картошки. Килограмм лука подорожал еще больше - сейчас он стоит на 17 рублей больше, чем зимой. Но есть и такие овощи, которые за 7 месяцев успели значительно подешеветь. Например, сейчас в магазинах Иркутской области вы можете купить килограмм помидоров на 47 рублей дешевле, чем зимой. Но самое рекордное падение показали цены на огурцы - сейчас вы можете купить килограмм этих овощей по стоимости, которая ровно на 100 рублей ниже, чем была в январе.

Фрукты в Иркутской области также показывают разную динамику изменения цен. Например, яблоки за 7 месяцев подорожали на 13 рублей за килограмм. Такой же объем бананов также увеличил свою стоимость, но только на 4 рубля. А вот апельсины сейчас можно купить значительно дешевле - их стоимость снизилась аж на 15 рублей за килограмм.

Если мы заглянем в отдел хлебобулочных изделий, то увидим, что там цены практически не изменились. Что хлеб, что макаронные изделия подорожали в среднем на 2 рубля в расчете на килограмм веса. А, если учесть, что булка пшеничного хлеба весит не больше 700 граммов, то можно прийти к выводу, что цена на него осталась прежней. Также не изменилась и стоимость пастеризованного молока.

Если говорить о прочих продуктах, которые должны быть на каждой кухне, то именно сейчас можно закупаться яйцами. Спустя 7 месяцев они подешевели на 12 рублей. Сахар также стал немного доступнее - сейчас он стоит на 4 рубля меньше, чем в январе. Цена поваренной соли же практически не изменилась - ее цена с первых чисел 2019 года поднялась на 1 рубль.